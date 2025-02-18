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Ситуація доволі неоднозначна: як нові правила фармринку можуть вплинути на доступність ліків

Київ • УНН

 • 28347 перегляди

З 1 березня в Україні запроваджуються нові правила регулювання цін на ліки, включаючи обмеження націнки до 8%. Експерти попереджають про можливе закриття аптек та скорочення асортименту ліків.

З 1 березня в Україні мають подешевшати ліки, але експерти та учасники ринку застерігають: наслідки нових правил регулювання фармринку можуть бути не такими позитивними, як здається на перший погляд. Як йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", ризики для фармацевтичного сектору викликають занепокоєння в аптекарів та економістів, пише УНН.

Після засідання РНБО було прийнято рішення про зниження цін на 30% для 100 найпопулярніших лікарських засобів українського виробництва,  решта ліків повинні подешевшати на 20%. Також запроваджуються обмеження націнки, наприклад, для постачальників та дистриб’юторів – не більше 8%.

Як зазначають працівники аптек, нові правила можуть спровокувати закриття частини аптек, особливо невеликих населених пунктах.

Економічний експерт Борис Кушнірук підтвердив побоювання фармацевтів.

Як правило, і це світовий досвід свідчить, що адміністративні обмеження є неефективними. Таке регулювання цін за рахунок обмеження надбавок призведе до зникнення певних видів ліків з аптечних мереж. Деякі аптечні мережі почнуть закриватися, тому що не будуть витримувати дохідність. Тим самим ще більше зросте монополізація ринку і, відповідно, ціна може виявитися значно вищою, ніж та, яка була зараз,

- зазначив він.

Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" також попередила, що обмеження націнок може спричинити скорочення асортименту ліків в аптеках, може утворитися навіть дефіцит на окремі ліки. У свою чергу, це відкриває можливості для нелегального обігу медпрепаратів та розвитку тіньового ринку.

Остаточні наслідки ухвалених рішень стануть зрозумілими після 1 березня, коли нововведення почнуть діяти. 

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Своєю чергою, Американська торговельна палата в Україні попередила, що ухвалений закон №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку обмежує конкуренцію та доступ до ліків, знизить інвестиційну привабливість українського фармацевтичного сектору і створює ризики для стабільності системи охорони здоров’я.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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