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Ситуация довольно неоднозначная: как новые правила фармрынка могут повлиять на доступность лекарств

Киев  •  УНН

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С 1 марта в Украине вводятся новые правила регулирования цен на лекарства, включая ограничение наценки до 8%. Эксперты предупреждают о возможном закрытии аптек и сокращении ассортимента лекарств.

С 1 марта в Украине должны подешеветь лекарства, но эксперты и участники рынка предостерегают: последствия новых правил регулирования фармрынка могут быть не такими положительными, как кажется на первый взгляд. Как говорится в сюжете «Сніданку з 1+1», риски для фармацевтического сектора вызывают беспокойство у аптекарей и экономистов, пишет УНН.

После заседания СНБО было принято решение о снижении цен на 30% для 100 самых популярных лекарственных средств украинского производства,  остальные лекарства должны подешеветь на 20%. Также вводятся ограничения наценки, например, для поставщиков и дистрибьюторов - не более 8%.

Как отмечают работники аптек, новые правила могут спровоцировать закрытие части аптек, особенно в небольших населенных пунктах.

Экономический эксперт Борис Кушнирук подтвердил опасения фармацевтов.

Как правило, и это мировой опыт свидетельствует, что административные ограничения являются неэффективными. Такое регулирование цен за счет ограничения надбавок приведет к исчезновению определенных видов лекарств из аптечных сетей. Некоторые аптечные сети начнут закрываться, потому что не будут выдерживать доходность. Тем самым еще больше возрастет монополизация рынка и, соответственно, цена может оказаться значительно выше, чем та, которая была сейчас,

- отметил он.

Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» также предупредил, что ограничение наценок может привести к сокращению ассортимента лекарств в аптеках, может образоваться даже дефицит на отдельные лекарства. В свою очередь, это открывает возможности для нелегального оборота медпрепаратов и развития теневого рынка.

Окончательные последствия принятых решений станут понятны после 1 марта, когда нововведения начнут действовать. 

Напомним,

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

В свою очередь, Американская торговая палата в Украине предупредила, что принятый закон №11493 по регулированию фармацевтического рынка ограничивает конкуренцию и доступ к лекарствам, снизит инвестиционную привлекательность украинского фармацевтического сектора и создает риски для стабильности системы здравоохранения.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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