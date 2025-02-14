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Аптечні заклади підтримують ініціативу зниження цін на ліки та застерігають про ризики нового законопроєкту

Аптечні заклади підтримують ініціативу зниження цін на ліки та застерігають про ризики нового законопроєкту

Київ • УНН

 • 33339 перегляди

АПАУ підтримує ініціативу уряду щодо зниження цін на 100 найпопулярніших ліків, але закликає ветувати законопроєкт №11493. Асоціація попереджає про можливі ризики дестабілізації фармринку та дефіциту препаратів.

"Аптечна професійна асоціація України" підтвердила готовність до зниження цін на ліки. Водночас в АПАУ закликають Президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку через те, що він може призвести до дестабілізації галузі, пише УНН.

АПАУ послідовно підтримує ідею зниження цін на лікарські засоби та поділяє ініціативу Уряду щодо зниження цін на 100 найбільш популярних серед українців препаратів,

- йдеться у заяві.

В громадській спілці нагадали, що АПАУ зверталась з власними пропозиціями до Міністерства охорони здоровʼя щодо зниження вартості лікарських засобів. Зокрема, учасники асоціації пропонують знизити вартість лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас, залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію.

Водночас учасники асоціації висловлюють занепокоєння щодо введення в дію проєкту Закону №11493, що може призвести до дестабілізації фармацевтичного ринку в короткостроковій перспективі

- зазначили в АПАУ.

Зокрема, за їхніми словами, у разі набрання чинності закону, може виникнути дефіцит препаратів, зменшитись асортимент товару в аптечних закладах, в тому числі імпортних. Особливо, якщо враховувати ліки для паліативної допомоги пацієнтам, і ті, що потребують дотримання відповідного температурного режиму чи особливих умов зберігання, наприклад, вакцини.

Крім того, можуть зникнути ефективні та безпечні лікарські засоби із доведеною ефективністю за рахунок фокусування тільки на  ціновій характеристиці ліків. Це унеможливить доступ пацієнтів до якісного лікування.

Існує також ризик закриття нерентабельних аптечних закладів, особливо у прифронтових регіонах, маленьких містах та селах, що призведе до зниження доступності населення до необхідних препаратів.

Після набрання чинності закону зменшаться фінансові можливості для оплати праці працівникам та проведення відповідного навчання фахівців, що призведе до виникнення дефіциту кадрів.

В АПАУ застерігають, що такі зміни у регулюванні фармацевтичної галузі можуть призвести до розвитку "тіньового ринку", інтернет-продажу значної кількості лікарських засобів низької якості для споживачів, а також зменшення надходжень до бюджету України за рахунок податків і зборів.

Це все призведе до того, що позиції України у світових рейтингах інвестиційного клімату та ведення бізнесу зменшаться після набрання чинності законом.

У асоціації наголосили, що для виконання рішення РНБО щодо забезпечення доступності лікарських засобів окремої уваги потребує питання встановлення "консолідованого та збалансованого відсотку націнки" на ліки для того, щоб аптеки мали можливість продовжувати працювати. Особливо гостро це питання постало після заборони маркетингових угод, які покривали суттєву частину операційних витрат, даючи можливість аптекам утримувати найнижчий показник націнки на лікарські засоби - 14% за останні 10 років.

Водночас, учасники АПАУ запевнили, що продовжують працювати задля безперебійного забезпечення доступності ліків для населення.

Нагадаємо

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (№11493), що спрямований на регулювання фармринку. У зверненні ЄБА йдеться, що законопроєкт може негативно вплинути на здоров'я пацієнтів. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Додамо

Президент Володимир Зеленський на минулому тижні, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки.

13 лютого Президент ввів в дію рішення РНБО щодо зниження на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців. Інші ліки мають подешевшати на 20%.

Окрім того, сьогодні, 14 лютого, відбулося засідання Кабміну, на якому запровадили нові регуляції щодо ціноутворення на ліки. Серед іншого, з 1 березня встановлюється заборона на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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