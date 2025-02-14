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Зниження цін на ліки: уряд оголосив про низку нових рішень

Київ • УНН

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З 1 березня в Україні на 30% знизяться ціни на 100 найпопулярніших ліків. Уряд запроваджує нові регуляції щодо ціноутворення, включаючи обмеження торговельної націнки в аптеках до 35%.

Уряд запроваджує нові регуляції щодо ціноутворення на ліки - обмежує торговельні націнки для аптек та розширює програму "Доступні ліки", повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду в Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ціни на ліки вже в березні будуть знижені. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня. Сьогодні, також на виконання рішення РНБО, уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль перечислив новації:

  • Обмеження максимальної торговельної націнки для аптек - не більше ніж 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.
    • Посилення контролю за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно.
      • У межах ініціативи «Зимова підтримка» рекордно розширено програму «Доступні ліки». Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн.
        • Покращення територіальної доступності ліків. «Укрпошта» безкоштовно доставляє ліки по всій країні. Мобільні аптеки, які запустив Уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів.
          • З липня 2025 року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою «Доступні ліки».

            Зі слів представника уряду у парламенті Тараса Мельничука:

            • Внесено зміни до низки урядових постанов для створення умов для доступу населення до лікарських засобів, запобігання подальшому підвищенню цін на лікарські засоби на території України та врегулювання проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
              • Внесено зміни ще до низки документів для приведення процедур здійснення державного контролю якості лікарських засобів та контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, у відповідність до вимог профільного закону № 3860-ІХ і для покращення доступу населення до якісних та недорогих лікарських засобів, які були призначені та випущені в обіг для застосування на території держав-членів ЄС або Європейської асоціації вільної торгівлі.

                Нагадаємо

                Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (№11493), що спрямований на регулювання фармринку. У зверненні ЄБА ідеться, що законопроєкт може негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

                Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.

                Додамо

                Президент Володимир Зеленський на минулому тижні заявив, що необхідно ухвалити рішення для зниження цін на ліки.

                Аптечний бізнес підтримав заяву Президента і громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" спрямувала до Міністерства охорони здоров’я України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, яка вже підписана низкою великих аптечних мереж.

                У ній прописані наступні зобов’язання всіх учасників ринку:

                • Національні виробники лікарських засобів знижують відпускні ціни на свою продукцію на певний відсоток у порівнянні з цінами станом на 1 січня 2025 року.
                  • Дистриб’ютори пропорційно виробнику знижують оптові ціни, що вплине на всю логістичну мережу.
                    • Аптеки зі свого боку знижують роздрібні ціни на лікарські засоби, забезпечуючи кінцевому споживачу реальне зниження вартості препаратів, тобто застосовують пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

                      Однак, 10 лютого Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні абсолютно неадекватні і анонсував засідання РНБО щодо зниження цін. Уже 12 лютого за підсумками засідання Зеленський повідомив, що є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня - на найбільш важливі ліки для українців. 

                      13 лютого Президент ввів в дію рішення РНБО щодо зниження на 30% вартості 100 медичних засобів препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%.

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

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