Снижение цен на лекарства: правительство объявило о ряде новых решений

ukenru
Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
13:51 • 29602 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
11:50 • 60291 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
11:31 • 71843 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 85012 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 100605 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 105263 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 106996 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 140095 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 144673 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 142214 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

14 февраля, 04:50 • 123477 просмотра
Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

14 февраля, 06:08 • 96982 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112730 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 106227 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 93101 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

13:51 • 29641 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 93101 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112730 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 202629 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 211430 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 71574 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 106227 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 120145 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 118356 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 119947 просмотра
Актуальное
Снижение цен на лекарства: правительство объявило о ряде новых решений

Снижение цен на лекарства: правительство объявило о ряде новых решений

Киев  •  УНН

 • 10020 просмотра

Read in English

С 1 марта в Украине на 30% снизятся цены на 100 самых популярных лекарств. Правительство вводит новые правила ценообразования, включая ограничение торговой наценки в аптеках до 35%.

Правительство вводит новые регуляции по ценообразованию на лекарства - ограничивает торговые надбавки для аптек и расширяет программу "Доступные лекарства", сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Цены на лекарства уже в марте будут снижены. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта. Сегодня, также во исполнение решения СНБО, правительство одобряет другие меры для удешевления лекарств. Прежде всего, запускаем ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль перечислил новации:

  • Ограничение максимальной торговой надбавки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.
    • Усиление контроля за наличием лекарственных средств в больницах. Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно.
      • В рамках инициативы «Зимняя поддержка» рекордно расширена программа «Доступные лекарства». Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн.
        • Улучшение территориальной доступности лекарств. «Укрпочта» бесплатно доставляет лекарства по всей стране. Мобильные аптеки, запущенные Правительством в прошлом году, уже ездят в 650 населенных пунктов.
          • С июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и будут отпускать препараты по программе «Доступные лекарства».

            По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука:

            • Внесены изменения в ряд правительственных постановлений для создания условий для доступа населения к лекарственным средствам, предотвращения дальнейшего повышения цен на лекарственные средства на территории Украины и урегулирования проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.
              • Внесены изменения еще в ряд документов для приведения процедур осуществления государственного контроля качества лекарственных средств и контроля за соответствием иммунобиологических препаратов, применяемых в медицинской практике, в соответствие с требованиями профильного закона № 3860-IX и для улучшения доступа населения к качественным и недорогим лекарственным средствам, которые были назначены и выпущены в обращение для применения на территории государств-членов ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли.

                Напомним

                Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины наложить вето на принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (№11493), направленный на регулирование фармрынка. В обращении ЕБА говорится, что законопроект может негативно повлиять на здоровье пациентов.

                Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

                Добавим

                Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства.

                Аптечный бизнес поддержал заявление Президента, и общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

                В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

                • Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.
                  • Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.
                    • Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою надбавку.

                      Однако, 10 февраля Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватны и анонсировал заседание СНБО по снижению цен. Уже 12 февраля по итогам заседания Зеленский сообщил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев.

                      13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО по снижению на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаполитикаЗдоровье
                      sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
                      yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
                      volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
                      ukrainaУкраина

                      Обратиться по вопросам размещения рекламы