Снижение цен на лекарства: правительство объявило о ряде новых решений

Правительство вводит новые регуляции по ценообразованию на лекарства - ограничивает торговые надбавки для аптек и расширяет программу "Доступные лекарства", сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Цены на лекарства уже в марте будут снижены. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта. Сегодня, также во исполнение решения СНБО, правительство одобряет другие меры для удешевления лекарств. Прежде всего, запускаем ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль перечислил новации:

Ограничение максимальной торговой надбавки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

Усиление контроля за наличием лекарственных средств в больницах. Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно.

В рамках инициативы «Зимняя поддержка» рекордно расширена программа «Доступные лекарства». Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн.

Улучшение территориальной доступности лекарств. «Укрпочта» бесплатно доставляет лекарства по всей стране. Мобильные аптеки, запущенные Правительством в прошлом году, уже ездят в 650 населенных пунктов.

С июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и будут отпускать препараты по программе «Доступные лекарства».

По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука:

Внесены изменения в ряд правительственных постановлений для создания условий для доступа населения к лекарственным средствам, предотвращения дальнейшего повышения цен на лекарственные средства на территории Украины и урегулирования проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Внесены изменения еще в ряд документов для приведения процедур осуществления государственного контроля качества лекарственных средств и контроля за соответствием иммунобиологических препаратов, применяемых в медицинской практике, в соответствие с требованиями профильного закона № 3860-IX и для улучшения доступа населения к качественным и недорогим лекарственным средствам, которые были назначены и выпущены в обращение для применения на территории государств-членов ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли.

Напомним

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины наложить вето на принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (№11493), направленный на регулирование фармрынка. В обращении ЕБА говорится, что законопроект может негативно повлиять на здоровье пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

Добавим

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства.

Аптечный бизнес поддержал заявление Президента, и общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года.

Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть.

Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою надбавку.

Однако, 10 февраля Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине абсолютно неадекватны и анонсировал заседание СНБО по снижению цен. Уже 12 февраля по итогам заседания Зеленский сообщил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев.

13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО по снижению на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.