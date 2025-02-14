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Аптечные учреждения поддерживают инициативу снижения цен на лекарства и предостерегают о рисках нового законопроекта

Аптечные учреждения поддерживают инициативу снижения цен на лекарства и предостерегают о рисках нового законопроекта

Киев  •  УНН

 • 8935 просмотра

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АПАУ поддерживает инициативу правительства по снижению цен на 100 самых популярных лекарств, но призывает ветировать законопроект №11493. Ассоциация предупреждает о возможных рисках дестабилизации фармрынка и дефицита препаратов.

"Аптечная профессиональная ассоциация Украины" подтвердила готовность к снижению цен на лекарства. В то же время в АПАУ призывают Президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка из-за того, что он может привести к дестабилизации отрасли, пишет УНН.

АПАУ последовательно поддерживает идею снижения цен на лекарственные средства и разделяет инициативу Правительства по снижению цен на 100 наиболее популярных среди украинцев препаратов,

- говорится в заявлении.

В общественном союзе напомнили, что АПАУ обращалась с собственными предложениями в Министерство здравоохранения по снижению стоимости лекарственных средств. В частности, участники ассоциации предлагают снизить стоимость лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, одновременно оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию.

В то же время участники ассоциации выражают обеспокоенность относительно введения в действие проекта Закона №11493, что может привести к дестабилизации фармацевтического рынка в краткосрочной перспективе

- отметили в АПАУ.

В частности, по их словам, в случае вступления в силу закона, может возникнуть дефицит препаратов, уменьшиться ассортимент товара в аптечных учреждениях, в том числе импортных. Особенно, если учитывать лекарства для паллиативной помощи пациентам, и те, которые требуют соблюдения соответствующего температурного режима или особых условий хранения, например, вакцины.

Кроме того, могут исчезнуть эффективные и безопасные лекарственные средства с доказанной эффективностью за счет фокусировки только на  ценовой характеристике лекарств. Это сделает невозможным доступ пациентов к качественному лечению.

Существует также риск закрытия нерентабельных аптечных учреждений, особенно в прифронтовых регионах, маленьких городах и селах, что приведет к снижению доступности населения к необходимым препаратам.

После вступления в силу закона уменьшатся финансовые возможности для оплаты труда работникам и проведения соответствующего обучения специалистов, что приведет к возникновению дефицита кадров.

В АПАУ предостерегают, что такие изменения в регулировании фармацевтической отрасли могут привести к развитию "теневого рынка", интернет-продажи значительного количества лекарственных средств низкого качества для потребителей, а также уменьшению поступлений в бюджет Украины за счет налогов и сборов.

Это все приведет к тому, что позиции Украины в мировых рейтингах инвестиционного климата и ведения бизнеса уменьшатся после вступления в силу закона.

В ассоциации отметили, что для выполнения решения СНБО по обеспечению доступности лекарственных средств отдельного внимания требует вопрос установления "консолидированного и сбалансированного процента наценки" на лекарства для того, чтобы аптеки имели возможность продолжать работать. Особенно остро этот вопрос встал после запрета маркетинговых соглашений, которые покрывали существенную часть операционных расходов, давая возможность аптекам удерживать самый низкий показатель наценки на лекарственные средства - 14% за последние 10 лет.

В то же время, участники АПАУ заверили, что продолжают работать для бесперебойного обеспечения доступности лекарств для населения.

Напомним

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины „О лекарственных средствах" (№11493), направленный на регулирование фармрынка. В обращении ЕБА говорится, что законопроект может негативно повлиять на здоровье пациентов. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Добавим

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства.

13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО о снижении на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.

Кроме того, сегодня, 14 февраля, состоялось заседание Кабмина, на котором ввели новые регуляции по ценообразованию на лекарства. Среди прочего, с 1 марта устанавливается запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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