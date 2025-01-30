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"Ви припустилися дуже великої помилки": Мустафа Джемілєв розповів про розмову з путіним у 2014 році

"Ви припустилися дуже великої помилки": Мустафа Джемілєв розповів про розмову з путіним у 2014 році

Київ • УНН

 • 110156 перегляди

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв поділився подробицями 40-хвилинної розмови з путіним у 2014 році щодо анексії Криму. Після цієї розмови йому заборонили в'їзд до Криму на 5 років.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю на YouTube-каналі Миколи Княжицького розповів про свою розмову з диктатором рф володимиром путіним, яка відбулася в березні 2014 року. Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.

Деталі

Як розповів Джемілєв, у розмові з путіним, що тривало понад 40 хвилин, він заявив президенту рф про неприпустимість анексії Криму та її руйнівні наслідки для міжнародного порядку.

За його словами, він також сказав російському президенту: "Ви припустилися дуже великої помилки. Вам потрібно негайно покинути нашу країну. У відповідь, як каже Джемілєв, путін заявив, що росія вирішить усі соціальні, політичні, правові проблеми кримських татар.

рф заявляє про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму 29.01.25, 20:59 • 29205 переглядiв

"Далі він (путін – ред.)розповідав, як ми будемо щасливі у складі росії… Така розмова двох глухих. Він каже своє, я своє", – згадує Джемілєв.Джемілєв також розповів, що попередив путіна про те, що анексія Криму зруйнує відносини між росією та Україною на десятиліття і стане "міжнародним злочином, який ніхто не визнає".

Після розмови Джемілєву заборонили в'їзд до Криму та росії на п'ять років, хоча путін обіцяв, що він зможе вільно приїжджати. Джемілєв продовжує наполягати, що Крим має бути деокупований, адже "російська агресія становить загрозу не лише Україні, а й усьому світу".

Він наголосив, що світ не може змиритися з анексією Криму.

Це удар по всьому світовому порядку, поразка цивілізованого світу перед варварством. Жодна країна більше не зможе почуватися безпекою,

- зазначив Джемілєв.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН в окупованому Криму зафіксовано більше тисячі випадків переслідування за мирний спротив з лютого 2022 року. Людей карають за український прапор, патріотичний манікюр та прослуховування українських пісень.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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mustafa-dzhemilievМустафа Джемілєв
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