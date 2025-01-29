рф заявляє про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму

ukenru
09:48 • 52585 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 110365 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110197 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130054 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161688 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213990 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172626 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151088 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125002 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109798 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127790 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131786 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128923 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131079 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125288 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180868 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179424 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311500 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339008 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 30335 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 63727 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 64872 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128923 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101386 перегляди
Актуальне
рф заявляє про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму

рф заявляє про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму

Київ • УНН

 • 29205 перегляди

Окупаційна влада Криму отримала 4,8 млрд рублів від продажу "націоналізованого" українського майна. Серед проданих об'єктів - квартира Зеленського, готелі, торгові центри та інша нерухомість.

Російська влада заявила, що отримала понад 4,8 мільярда рублів (48,5 млн дол) від продажу "націоналізованого" майна українців в окупованому Криму. Про це повідомляє російська міністерка майнових та земельних відносин півострова лариса кулинич, передає Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Серед проданих об'єктів – квартира президента Володимира Зеленського в Ялті, комплекс нерухомості "Вілла Олена", торговий центр "Бакалія", готель "Тисяча та одна ніч", готель "Європа" в Алушті та інші об’єкти, зазначила представниця окупаційної влади.

За її словами, за минулий рік до переліку "націоналізованого" майна додалася понад тисяча об'єктів, серед яких продуктові склади, торгові центри, офісні приміщення та навіть кінотеатри.

Доповнення

Раніше заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков зазначав, що лише за 2024 рік у Криму та Севастополі російська влада "націоналізувала" майно 560 фізичних та юридичних осіб і ще 135 будівель у Севастополі.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у листопаді 2024 року стверджував, що до бюджету півострова від продажу "націоналізованої" нерухомості надійшло 2,7 мільярда рублів.

Нагадаємо

У червні минулого року підконтрольна росії кримська влада оголосила про "націоналізацію" майна, що належить колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, співачці Джамалі та її родичам у Криму.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
krymКрим
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами