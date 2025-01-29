рф заявляет о миллиардных доходах от продажи квартиры Зеленского и другого имущества украинцев в Крыму
Киев • УНН
Оккупационные власти Крыма получили 4,8 млрд рублей от продажи "национализированного" украинского имущества. Среди проданных объектов - квартира Зеленского, гостиницы, торговые центры и другая недвижимость.
Российские власти заявили, что получили более 4,8 миллиарда рублей (48,5 млн долл) от продажи "национализированного" имущества украинцев в оккупированном Крыму. Об этом сообщает российский министр имущественных и земельных отношений полуострова лариса кулинич, передает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Среди проданных объектов - квартира президента Владимира Зеленского в Ялте, комплекс недвижимости "Вилла Елена", торговый центр "Бакалея", гостиница "Тысяча и одна ночь", отель "Европа" в Алуште и другие объекты, отметила представитель оккупационных властей.
По ее словам, за прошлый год в перечень "национализированного" имущества добавилась более тысячи объектов, среди которых продуктовые склады, торговые центры, офисные помещения и даже кинотеатры.
Дополнение
Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков отмечал, что только за 2024 год в Крыму и Севастополе российские власти "национализировали" имущество 560 физических и юридических лиц и еще 135 зданий в Севастополе.
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в ноябре 2024 года утверждал, что в бюджет полуострова от продажи "национализированной" недвижимости поступило 2,7 миллиарда рублей.
Напомним
В июне прошлого года подконтрольные россии крымские власти объявили о "национализации" имущества, принадлежащего бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, певице Джамале и ее родственникам в Крыму.