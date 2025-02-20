Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг не присоединится к киновселенной DC. Актер отказался от главной роли в фильме "Сержант Рок" - экранизации комикса DC, которую снимает Лука Гуаданьино ("Queer") по сценарию Джастина Курицкеса. Об этом пишет Veriety, передает УНН.

Детали

Еще в ноябре появились слухи о возможном участии Крейга, но, как отмечает источник, он никогда официально не соглашался на съемки.

В DC Studios эту информацию не комментируют.

О чем фильм?

Сержант Рок - не супергерой, а командир отряда Easy Company, который воюет в Европе во время Второй мировой войны.

"Впоследствии он даже становится начальником штаба Лекса Лютора", - говорится в сообщении.

Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран планируют сделать фильм классической военной драмой и уже ищут нового актера на главную роль.

Тем временем у Крейга впереди несколько новых проектов:

- "Wake Up Dead Man" - третья часть детективной франшизы "Ножи наголо", где Крейг снова сыграет Бенуа Блана.

- "Two for the Money" - фильм режиссера Джастина Лина, где его партнершей будет Шарлиз Терон.

Планы Гуаданьино

Режиссер не останавливается:

- В октябре выходит его триллер "After the Hunt" с Джулией Робертс.

- Он также работает над новой адаптацией "Американского психопата" с Остином Батлером.

- Еще один его проект - "Отдельные комнаты", экранизация романа о гей-роман, в главной роли - Джош О'Коннор.

Напомним

В ТОП-10 самых популярных сериалов на Netflix среди украинских зрителей вошли "Кассандра", второй сезон "Шантажа" и "Пережить падение черного ястреба". Среди фильмов - "Поезд в 31 декабря", "Медовый месяц с моей мамой" и "Дольче Вилла".