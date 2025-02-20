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Деніел Крейґ відмовився від головної ролі у новому фільмі DC "Сержант Рок"

Київ • УНН

 • 121064 перегляди

Актор Деніел Крейґ не погодився на роль командира загону Easy Company у воєнній драмі DC Studios. Замість цього він зосередиться на зйомках у "Ножі наголо 3" та "Two for the Money".

Деніел Крейґ не приєднається до кіновсесвіту DC. Актор відмовився від головної ролі у фільмі "Сержант Рок" - екранізації коміксу DC, яку знімає Лука Ґуаданьїно ("Queer") за сценарієм Джастіна Куріцкеса. Про це пише Veriety, передає УНН.

Деталі

Ще в листопаді з’явилися чутки про можливу участь Крейґа, але, як зазначає джерело, він ніколи офіційно не погоджувався на зйомки.

У DC Studios цю інформацію не коментують.

Про що фільм?

Сержант Рок — не супергерой, а командир загону Easy Company, який воює в Європі під час Другої світової війни.

"Згодом він навіть стає начальником штабу Лекса Лютора", - йдеться у повідомленні.

Керівники DC Studios Джеймс Ґанн і Пітер Сафран планують зробити фільм класичною воєнною драмою і вже шукають нового актора на головну роль.

Тим часом у Крейґа попереду кілька нових проєктів:

• "Wake Up Dead Man" — третя частина детективної франшизи "Ножі наголо", де Крейґ знову зіграє Бенуа Блана.

• "Two for the Money" — фільм режисера Джастіна Ліна, де його партнеркою буде Шарліз Терон.

Плани Ґуаданьїно

Режисер не зупиняється:

• У жовтні виходить його трилер "After the Hunt" з Джулією Робертс.

• Він також працює над новою адаптацією "Американського психопата" з Остіном Батлером.

• Ще один його проєкт — "Окремі кімнати", екранізація роману про гей-роман, у головній ролі — Джош О’Коннор.

Нагадаємо

До ТОП-10 найпопулярніших серіалів на Netflix серед українських глядачів увійшли "Кассандра", другий сезон "Шантажу" та "Пережити падіння чорного яструба". Серед фільмів - "Потяг у 31 грудня", "Медовий місяць зі моєю мамою" та "Дольче Вілла". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

УНН Lite
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