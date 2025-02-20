Деніел Крейґ відмовився від головної ролі у новому фільмі DC "Сержант Рок"
Київ • УНН
Актор Деніел Крейґ не погодився на роль командира загону Easy Company у воєнній драмі DC Studios. Замість цього він зосередиться на зйомках у "Ножі наголо 3" та "Two for the Money".
Деніел Крейґ не приєднається до кіновсесвіту DC. Актор відмовився від головної ролі у фільмі "Сержант Рок" - екранізації коміксу DC, яку знімає Лука Ґуаданьїно ("Queer") за сценарієм Джастіна Куріцкеса. Про це пише Veriety, передає УНН.
Деталі
Ще в листопаді з’явилися чутки про можливу участь Крейґа, але, як зазначає джерело, він ніколи офіційно не погоджувався на зйомки.
У DC Studios цю інформацію не коментують.
Про що фільм?
Сержант Рок — не супергерой, а командир загону Easy Company, який воює в Європі під час Другої світової війни.
"Згодом він навіть стає начальником штабу Лекса Лютора", - йдеться у повідомленні.
Керівники DC Studios Джеймс Ґанн і Пітер Сафран планують зробити фільм класичною воєнною драмою і вже шукають нового актора на головну роль.
Тим часом у Крейґа попереду кілька нових проєктів:
• "Wake Up Dead Man" — третя частина детективної франшизи "Ножі наголо", де Крейґ знову зіграє Бенуа Блана.
• "Two for the Money" — фільм режисера Джастіна Ліна, де його партнеркою буде Шарліз Терон.
Плани Ґуаданьїно
Режисер не зупиняється:
• У жовтні виходить його трилер "After the Hunt" з Джулією Робертс.
• Він також працює над новою адаптацією "Американського психопата" з Остіном Батлером.
• Ще один його проєкт — "Окремі кімнати", екранізація роману про гей-роман, у головній ролі — Джош О’Коннор.
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