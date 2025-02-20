"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что несмотря на то, что стартовые позиции Украины и России диаметрально противоположные, есть большинство составляющих, для того, чтобы прекращение огня в Украине произошло уже в 2025 году. Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, как Буданов думает, удастся ли достичь прекращения огня до конца этого года, начальник украинской разведки ответил: "Я думаю, что да".

Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные, насколько это возможно, вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет... я думаю, что что-то произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось