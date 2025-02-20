"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що дивлячись на те, що стартові позиції України та росії діаметрально протилежні, є більшість складових, для того, аби припинення вогню в Україні відбулося вже у 2025 році. Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, як Буданов думає, чи вдасться досягти припинення вогню до кінця цього року, начальник української розвідки відповів: "Я думаю, що так".

Це парадоксальна ситуація. Не дивлячись на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, разом з тим, я думаю, що в цьому році ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно - це інше питання. Але те, що це відбудеться… я думаю, що щось відбудеться. Для цього є більшість складових, щоб це трапилося - сказав Буданов.

Нагадаємо

Ексрадник Трампа Джон Болтон назвав план припинення війни в Україні "близьким до капітуляції" перед росією. За його словами, такий план може призвести до виходу США з НАТО та розділу України.