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15 березня, 19:03 • 119241 перегляди

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15 березня, 13:44 • 178292 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115995 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107226 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

Київ • УНН

 • 140485 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що дивлячись на те, що стартові позиції України та росії діаметрально протилежні, є більшість складових, для того, аби припинення вогню в Україні відбулося вже у 2025 році. Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, як Буданов думає, чи вдасться досягти припинення вогню до кінця цього року, начальник української розвідки відповів: "Я думаю, що так".

Це парадоксальна ситуація. Не дивлячись на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, разом з тим, я думаю, що в цьому році ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно - це інше питання. Але те, що це відбудеться… я думаю, що щось відбудеться. Для цього є більшість складових, щоб це трапилося

- сказав Буданов.

Нагадаємо

Ексрадник Трампа Джон Болтон назвав план припинення війни в Україні "близьким до капітуляції" перед росією. За його словами, такий план може призвести до виходу США з НАТО та розділу України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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