"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що дивлячись на те, що стартові позиції України та росії діаметрально протилежні, є більшість складових, для того, аби припинення вогню в Україні відбулося вже у 2025 році. Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, як Буданов думає, чи вдасться досягти припинення вогню до кінця цього року, начальник української розвідки відповів: "Я думаю, що так".
Це парадоксальна ситуація. Не дивлячись на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, разом з тим, я думаю, що в цьому році ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно - це інше питання. Але те, що це відбудеться… я думаю, що щось відбудеться. Для цього є більшість складових, щоб це трапилося
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