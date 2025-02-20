Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

ukenru
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 111840 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 118051 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 118792 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 176189 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 155354 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 158643 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 148583 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 201634 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 191486 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 135754 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

19 февраля, 21:01 • 50778 просмотра
Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады

Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады

19 февраля, 21:39 • 100249 просмотра
Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

19 февраля, 22:02 • 67695 просмотра
Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

19 февраля, 22:36 • 92826 просмотра
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

20 февраля, 00:07 • 26712 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 176169 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 201621 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 191468 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 205922 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 185792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 109150 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 178701 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 169293 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 165239 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 129606 просмотра
Актуальное
Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Киев  •  УНН

 • 6069 просмотра

Read in English

Администрация Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Это происходит после того, как Зеленский отклонил предложение США о получении 50% критических минералов Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым с Украиной, чтобы быстро заключить пакт, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США, со ссылкой на слова двух человек в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это происходит после того, как Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил подробное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% критически важных полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, последний из которых является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Этот эпизод показал, что для достижения полного соглашения требуется время, сказали источники. Но президент США Дональд Трамп, как указано, хочет заключить пакт с Украиной, прежде чем потенциально разрешить больше военной поддержки Киеву или продолжить двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией для прекращения трехлетней войны, которая была спровоцирована вторжением Москвы в ее соседа.

Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог находится в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить параметры пересмотренного пакта и то, что необходимо Украине в обмен на подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом в четверг, "и для нас очень важно, чтобы эта встреча - и совместное сотрудничество с Америкой - были конструктивными".

На вопрос, продолжат ли американские чиновники добиваться соглашения, советник Трампа, говоривший на условиях анонимности, сказал о Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Источники сообщили, что для Трампа важно, чтобы он мог публично подать сигнал американскому народу, что США компенсируют помощь.

Во время выступления накануне Трамп упомянул об этой сделке, указав, что ее "сломали".

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы. Они получают свои деньги обратно. Это форма займа. Этого никто не знает. Я сказал, почему никто не говорит, что мы делаем это так же, и мы потратили гораздо больше денег, мы должны уравнять. Хотя Соединенные Штаты не получают ничего взамен, они получают свои деньги обратно, это заем. Мы просто отдаем свои деньги, и у нас было соглашение, основанное на редкоземельных металлах и других вещах, но они сломали это соглашение. Они сломали его два дня назад. У нас было соглашение, потому что я сказал, что мы тратим 350 миллиардов долларов, и Европа получает свои деньги обратно в виде займа, а мы нет", - сказал Трамп.

Третий источник Reuters, знакомый с ситуацией, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов заключить сделку, но она не должна выглядеть такой "хищнической", как предложенная США.

Толчок к сделке продолжается, несмотря на растущие разногласия между Трампом и Зеленским, пишет издание.

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и дать им время для переговоров о деталях разработки, включая раздел доходов позже, указывает издание.

США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph18.02.25, 02:09 • 111389 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы