Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым с Украиной, чтобы быстро заключить пакт, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью ресурсов Украины будут владеть США, со ссылкой на слова двух человек в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это происходит после того, как Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил подробное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% критически важных полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, последний из которых является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Этот эпизод показал, что для достижения полного соглашения требуется время, сказали источники. Но президент США Дональд Трамп, как указано, хочет заключить пакт с Украиной, прежде чем потенциально разрешить больше военной поддержки Киеву или продолжить двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией для прекращения трехлетней войны, которая была спровоцирована вторжением Москвы в ее соседа.

Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог находится в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить параметры пересмотренного пакта и то, что необходимо Украине в обмен на подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом в четверг, "и для нас очень важно, чтобы эта встреча - и совместное сотрудничество с Америкой - были конструктивными".

На вопрос, продолжат ли американские чиновники добиваться соглашения, советник Трампа, говоривший на условиях анонимности, сказал о Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Источники сообщили, что для Трампа важно, чтобы он мог публично подать сигнал американскому народу, что США компенсируют помощь.

Во время выступления накануне Трамп упомянул об этой сделке, указав, что ее "сломали".

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы. Они получают свои деньги обратно. Это форма займа. Этого никто не знает. Я сказал, почему никто не говорит, что мы делаем это так же, и мы потратили гораздо больше денег, мы должны уравнять. Хотя Соединенные Штаты не получают ничего взамен, они получают свои деньги обратно, это заем. Мы просто отдаем свои деньги, и у нас было соглашение, основанное на редкоземельных металлах и других вещах, но они сломали это соглашение. Они сломали его два дня назад. У нас было соглашение, потому что я сказал, что мы тратим 350 миллиардов долларов, и Европа получает свои деньги обратно в виде займа, а мы нет", - сказал Трамп.

Третий источник Reuters, знакомый с ситуацией, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов заключить сделку, но она не должна выглядеть такой "хищнической", как предложенная США.

Толчок к сделке продолжается, несмотря на растущие разногласия между Трампом и Зеленским, пишет издание.

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и дать им время для переговоров о деталях разработки, включая раздел доходов позже, указывает издание.

США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph