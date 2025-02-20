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Трамп може спробувати спочатку укласти спрощену угоду щодо корисних копалин України - Reuters

Трамп може спробувати спочатку укласти спрощену угоду щодо корисних копалин України - Reuters

Київ • УНН

 • 98026 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість укладення спрощеної угоди з Україною щодо корисних копалин. Це відбувається після того, як Зеленський відхилив пропозицію США про отримання 50% критичних мінералів України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду щодо корисних копалин з Україною, щоб швидко укласти пакт, а потім обговорити докладні умови, наприклад, якою частиною ресурсів України володітимуть США, з посиланням на слова двох людей у середу повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це відбувається після того, як Президент України Володимир Зеленський минулого тижня відхилив детальну пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримав би 50% критично важливих корисних копалин України, включаючи графіт, уран, титан і літій, останній з яких є ключовим компонентом в акумуляторах електромобілів.

Цей епізод показав, що для досягнення повної угоди потрібен час, сказали джерела. Але президент США Дональд Трамп, як вказано, хоче укласти пакт з Україною, перш ніж потенційно дозволити більше військової підтримки Києва або продовжити рухатися вперед зі спробою посередництва в офіційних мирних переговорах між Україною та росією для припинення трирічної війни, яка була спровокована вторгненням москви до її сусіда.

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог перебуває в Києві на цьому тижні, щоб обговорити параметри переглянутого пакту і те, що потрібно Україні в обмін на підписання. Зеленський сказав, що зустрінеться з Келлогом у четвер, "і для нас дуже важливо, щоб ця зустріч - і спільна співпраця з Америкою - були конструктивними".

На запитання, чи продовжать американські чиновники домагатися угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Зеленського: "Безумовно, нам треба повернути цього хлопця до реальності".

Джерела повідомили, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно подати сигнал американському народу, що США компенсують допомогу.

Під час виступу напередодні Трамп згадав про угоду, вказавши, що її "зламали".

"Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані. Вони отримують свої гроші назад. Це форма позики. Цього ніхто не знає. Я сказав, чому ніхто не каже, що ми робимо це так само, і ми витратили набагато більше грошей, ми повинні зрівняти. Хоча Сполучені Штати не отримують нічого назад, вони отримують свої гроші назад, це позика. Ми просто віддаємо свої гроші, і у нас була угода, заснована на рідкоземельних металах та інших речах, але вони зламали цю угоду. Вони зламали її два дні тому. У нас була угода, тому що я сказав, що ми витрачаємо 350 мільярдів доларів, і Європа отримує свої гроші назад у вигляді позики, а ми ні", - сказав Трамп.

Третє джерело Reuters, знайоме із ситуацією, сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також сказало, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна виглядати такою "хижацькою", як запропонована США.

Поштовх до угоди продовжується, незважаючи на розбіжності між Трампом і Зеленським, що зростає, пише видання.

Переглянутий, спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам обійти численні юридичні та логістичні перешкоди та дати їм час для переговорів про деталі розробки, включаючи розділ доходів пізніше, вказує видання.

США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури - The Telegraph18.02.25, 02:09 • 116641 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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