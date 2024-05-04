В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева

Молдавские спецслужбы задержали гражданина Украины Эрола Велиева в аэропорту Кишинева, который является помощником нардепа Мустафы Джемилева. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Около часа назад по прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан гражданин Украины Эрол Велиев, который возвращается домой, в Киев. Наше особое беспокойство связано с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в "список террористов", подлежащих аресту, - написал Чубаров.

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По его словам, о возникшей ситуации сообщено МИД Украины, Посольство Украины в Молдове.

Отмечается, что меджлисом крымскотатарского народа принимаются другие меры, направленные на защиту прав гражданина Украины Эрола Велиева.

Напомним

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа предупреждает о возможной новой волне принудительной мобилизации крымчан, в том числе крымских татар, в российскую армию для участия в войне против Украины.