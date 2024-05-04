У аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва
Київ • УНН
Молдовські спецслужби затримали в аеропорту Кишинева громадянина України Ерола Велієва, помічника народного депутата Мустафи Джемілєва.
Молдавські спецслужби затримали громадянина України Ерола Велієва в аеропорту Кишинева, який є помічником нардепа Мустафи Джемілєва. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
Близько години тому після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва. Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до "списку терористів", які підлягають арешту,
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За його словами, про ситуацію, що виникла, повідомлено МЗС України, Посольство України в Молдові.
Зазначається, що меджлісом кримськотатарського народу вживаються інші заходи, спрямовані на захист прав громадянина України Ерола Велієва.
Нагадаємо
Голова Меджлісу кримськотатарського народу попереджає про можливу нову хвилю примусової мобілізації кримчан, у тому числі кримських татар, до російської армії для участі у війні проти України.