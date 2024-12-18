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Чешский Сенат признал депортацию крымских татар актом геноцида

Чешский Сенат признал депортацию крымских татар актом геноцида

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

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Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Решение поддержали 70 сенаторов из 76 присутствующих, присоединившись к другим странам, которые ранее сделали аналогичное признание.

Сегодня, 18 декабря, Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида, сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН

Решение Сената Чехии Признать депортацию Крымских татар из Крыма как #акт_геноцида. Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА. Слово от делегации имеет Мустафа Джемилев. Сенат аплодирует стоя

- написала Мезенцева в Facebook.

Напомним

В октябре этого года парламент Эстонской Республики (Рийгикогу) признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида, 

 Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии,  Литве и Канаде

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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