Чешский Сенат признал депортацию крымских татар актом геноцида

Сегодня, 18 декабря, Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида, сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Решение Сената Чехии Признать депортацию Крымских татар из Крыма как #акт_геноцида. Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА. Слово от делегации имеет Мустафа Джемилев. Сенат аплодирует стоя - написала Мезенцева в Facebook.

Напомним

В октябре этого года парламент Эстонской Республики (Рийгикогу) признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида,

Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии, Литве и Канаде.