Чешский Сенат признал депортацию крымских татар актом геноцида
Киев • УНН
Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Решение поддержали 70 сенаторов из 76 присутствующих, присоединившись к другим странам, которые ранее сделали аналогичное признание.
Сегодня, 18 декабря, Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида, сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.
Решение Сената Чехии Признать депортацию Крымских татар из Крыма как #акт_геноцида. Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА. Слово от делегации имеет Мустафа Джемилев. Сенат аплодирует стоя
Напомним
В октябре этого года парламент Эстонской Республики (Рийгикогу) признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида,
Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии, Литве и Канаде.