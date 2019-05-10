Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

У заяві Сейму зазначається, що "в цілому історичні джерела вказують на доцільно здійснюваний геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що жили в Радянському Союзі. В тому числі, і проти кримських татар, як етнічної групи, щоб знищити її культуру і соціальне спадок, історичну приналежність народу до території Кримського півострова і вижити кримських татар з їх батьківщини".

Сейм також нагадує, що Росія п'ять років тому незаконно анексувала Крим і засуджує проведену Москвою політику щодо кримських татар.

"Ті кримські татари, хто відмовляється прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, стикаються з дискримінацією. Їм заборонено допуск до освіти, медицинських послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції і культуру. Немислимо, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. Історія може повторитися", - раніше говорив голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс.

Нагадаємо, Комісія Сейму Латвії у закордонних справах раніше підтримала проект рішення на основі доповіді МЗС країни, що стосується СРСР. Йдеться про документ, в якому йдеться про те, що Латвія вважає депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом з боку СРСР.

Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Занда Калнін-Лукашевич під час обговорення документа заявила, що кримські татари зазнають жорстких репресій, які часто межують з порушеннями прав людини.

“Ми постійно стежимо за ситуацією і ми особливо стурбовані репресіями російської влади безпосередньо проти кримських татар. На жаль, ситуація в Криму тільки погіршується. Має бути міжнародне засудження”, — сказала вона.

Депортація кримських татар — насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року; один із злочинів радянського тоталітарного режиму.

Етнічну чистку здійснено відомством держбезпеки СРСР та таємною поліцією за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944 року.

Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу — від північного Передуралля до республік Середньої Азії було депортовано 191 044 кримських татар, згідно з Національним рухом кримських татар, — більш ніж 400 тисяч (89,2 % жінки, діти та похилі люди).