Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

В заявлении Сейма отмечается, что "в целом исторические источники указывают на целенаправлено осуществляемый геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе, и против крымских татар, как этнической группы, чтобы уничтожить ее культуру и социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова и выжить крымских татар с их родины".

Сейм также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым и осуждает проводимую Москвой политику в отношении крымских татар.

"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родную речь, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", — ранее говорил председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Напомним, Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам ранее поддержала проект решения на основе доклада МИД страны, что касается СССР. Речь идет о документе, в котором говорится о том, что Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калнин-Лукашевич во время обсуждения документа заявила, что крымские татары испытывают жестких репрессий, часто граничащие с нарушениями прав человека.

"Мы постоянно следим за ситуацией и мы особенно обеспокоены репрессиями российской власти непосредственно против крымских татар. К сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается. Должно быть международное осуждение", - сказала она.

Депортация крымских татар - насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года; одно из преступлений советского тоталитарного режима.

Этническую чистку осуществлено ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 года.

Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза - от северного Предуралья до республик Средней Азии были депортированы 191 044 крымских татарина, согласно Национальному движением крымских татар - более чем 400 000 (89,2% женщины, дети и пожилые люди).