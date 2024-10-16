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Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

Київ • УНН

 • 12830 перегляди

Рійгікогу Естонії ухвалив заяву про визнання депортації кримських татар 1944 року актом геноциду. Документ засуджує винищення татар та підкреслює продовження росією політики геноциду після окупації Криму в 2014 році.

Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

Парламент Естонської Республіки (Рійгікогу) визнав масову депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду, повідомили у середу на сайті естонського парламенту, пише УНН.

Деталі

"Під час остаточного голосування 83 члени Рійгікогу підтримали ухвалення заяви Рійгікогу "Визнання широкомасштабної депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду", поданої 54 депутатами", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, у заяві засуджується масове винищення кримських татар та їх насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі підкреслюється, що російська федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду проти кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності.

Естонія, як повідомляється, підтверджує свою підтримку України та постійно бере активну участь на всіх рівнях Кримської платформи, демонструючи свою незмінну позицію щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави.

"Дякуємо депутатам естонського парламенту, які ініціювали та підтримали цей процес, а також окремо Дмитру Теперіку, експерту Ради з питань когнітивної деокупації Криму, за супровід цього процесу. Дякуємо Верховній Раді України, Міністерству закордонних справ України, Меджлісу кримськотатарського народу, посольству України в Естонській Республіці за скоординовану роботу", - наголосили у Представництві Президента.

Польський Сейм ухвалив резолюцію про пам'ять жертв геноциду кримських татар12.07.24, 16:04 • 30289 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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