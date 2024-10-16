Парламент Эстонии признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом
Киев • УНН
Рийгикогу Эстонии принял заявление о признании депортации крымских татар 1944 года актом геноцида. Документ осуждает истребление татар и подчеркивает продолжение Россией политики геноцида после оккупации Крыма в 2014 году.
Парламент Эстонской Республики (Рийгикогу) признал массовую депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида, сообщили в среду на сайте эстонского парламента, пишет УНН.
Детали
"Во время окончательного голосования 83 члена Рийгикогу поддержали принятие заявления Рийгикогу "Признание широкомасштабной депортации крымских татар в 1944 году актом геноцида", поданного 54 депутатами", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым, в заявлении осуждается массовое уничтожение крымских татар и их насильственная депортация с Крымского полуострова. Также в документе подчеркивается, что российская федерация после оккупации Крыма в 2014 году продолжает политику геноцида против крымских татар, направленную на уничтожение их идентичности.
Эстония, как сообщается, подтверждает свою поддержку Украины и постоянно принимает активное участие на всех уровнях Крымской платформы, демонстрируя свою неизменную позицию по восстановлению территориальной целостности нашего государства.
"Спасибо депутатам эстонского парламента, которые инициировали и поддержали этот процесс, а также отдельно Дмитрию Теперику, эксперту Совета по вопросам когнитивной деоккупации Крыма, за сопровождение этого процесса. Спасибо Верховной Раде Украины, Министерству иностранных дел Украины, Меджлису крымскотатарского народа, посольству Украины в Эстонской Республике за скоординированную работу", - отметили в Представительстве Президента.
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