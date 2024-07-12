В пятницу Сейм принял постановление, посвященное памяти жертв геноцида крымских татар, в котором указывается об актах геноцида и преследования крымских татар; также подчеркивается о бесценном вкладе татар в историю Польши.

Пишет УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Детали

В пятницу Сейм Польши принял постановление, посвященное памяти жертв геноцида крымских татар. За резолюцию проголосовали 414 депутатов, против - 16, воздержались - двое.

"Акты геноцида и преследования крымских татар наполняют нас особой болью. Мы обращаем внимание на бесценный вклад татар в историю и национальное наследие Польши", - написали депутаты.

Вот что еще указывается в документе:

Утром 18 мая 1944 года власти Союза Советских Социалистических Республик начали депортацию крымских татар с Крымского полуострова. В течение трех дней почти 200 тысяч мужчин, женщин и детей были загнаны в вагоны для перевозки скота и депортированы в Центральную Азия и другие страны в нечеловеческих условиях. Сибирь. 8 000 человек не пережили депортацию, а еще 45 000 умерли после прибытия. После депортации Советы систематически уничтожали татарское наследие Крыма. - пишет pap.pl.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль подчеркнул, что проект постановления создан, чтобы почтить память депортации крымских татар и рассказать о "геноциде, совершенном Советской Россией против татарского народа.

Мы напоминаем вам, что Польша не признает насильственных изменений границ, мы напоминаем вам о геноциде, совершенном против крымских татар (...), мы напоминаем вам, что мы не признаем никаких российских аннексий. Мы напоминаем свободному миру о судьбе польских татар и поляков о польско-татарских связях - сказал Коваль.

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