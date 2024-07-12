Сейм Польши принял резолюцию, посвященную памяти жертв геноцида крымских татар, освещающую акты геноцида и преследования крымских татар и подчеркивающую их неоценимый вклад в историю Польши.
В пятницу Сейм принял постановление, посвященное памяти жертв геноцида крымских татар, в котором указывается об актах геноцида и преследования крымских татар; также подчеркивается о бесценном вкладе татар в историю Польши.
Пишет УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
Детали
В пятницу Сейм Польши принял постановление, посвященное памяти жертв геноцида крымских татар. За резолюцию проголосовали 414 депутатов, против - 16, воздержались - двое.
"Акты геноцида и преследования крымских татар наполняют нас особой болью. Мы обращаем внимание на бесценный вклад татар в историю и национальное наследие Польши", - написали депутаты.
Вот что еще указывается в документе:
Утром 18 мая 1944 года власти Союза Советских Социалистических Республик начали депортацию крымских татар с Крымского полуострова. В течение трех дней почти 200 тысяч мужчин, женщин и детей были загнаны в вагоны для перевозки скота и депортированы в Центральную Азия и другие страны в нечеловеческих условиях. Сибирь. 8 000 человек не пережили депортацию, а еще 45 000 умерли после прибытия. После депортации Советы систематически уничтожали татарское наследие Крыма.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль подчеркнул, что проект постановления создан, чтобы почтить память депортации крымских татар и рассказать о "геноциде, совершенном Советской Россией против татарского народа.
Мы напоминаем вам, что Польша не признает насильственных изменений границ, мы напоминаем вам о геноциде, совершенном против крымских татар (...), мы напоминаем вам, что мы не признаем никаких российских аннексий. Мы напоминаем свободному миру о судьбе польских татар и поляков о польско-татарских связях
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