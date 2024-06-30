Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа и необходимостью деколонизации рф. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Верховной Рады.

Детали

В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа. Об этом сообщил член парламентской делегации Павел Фролов.

Он также отметил, что резолюция определяет деколонизацию рф "необходимой предпосылкой для установления прочного мира".

"Резолюция, в частности, призывает создать Спецтрибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные во время агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований", - указывается в сообщении.

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