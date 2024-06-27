Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию о призыве к Европе предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения для поддержки украинцев, включая выплаты и социальную поддержку ВПЛ и беженцев, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, сообщили в депутатском корпусе.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию о призыве к Европе предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения для поддержки украинцев, включая выплаты и социальную поддержку ВПЛ и беженцев, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Только что в ПАСЕ единогласно приняли резолюцию о призыве к Европе предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения для поддержки украинцев", - сообщил Гончаренко.
По его словам, согласно решению, "ВПЛ должны получать все выплаты, а украинские беженцы и дети всю финансовую и социальную поддержку".
"В ПАСЕ проголосовали за выплаты денег украинцам для возвращения в Украину! То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", - сообщил Гончаренко.
Нардеп Евгения Кравчук из украинской делегации в ПАСЕ сообщила, что резолюция называется "Безотлагательный призыв к Европе и ее партнерам: разработка кратко- и долгосрочных решений по политике в отношении перемещенных лиц из Украины и их поддержки" и за нее в Ассамблее отдали 56 голосов "за".
Резолюция, с ее слов, среди прочего:
По ее словам, Ассамблея также отмечает, что возвращение перемещенных лиц в свои дома может потребовать лет подготовки, которую следует начинать уже сейчас. "Возвращение, безусловно, будет предусматривать предоставление финансовой помощи на обустройство, а также должен быть решен вопрос о выплате помощи на обустройство и реинтеграцию в течение определенного периода. Что очень важно - и я за это лично благодарна - документ содержит ссылку на принятую вчера мою резолюцию: Ассамблея подчеркивает важность создания возможностей для перемещенных лиц в Украине сохранять и развивать свое культурное наследие", - сообщила Кравчук в Facebook.
Дополнение
По приведенным Кравчук данным, с начала агрессивной войны рф более 5,9 миллиона граждан Украины нашли убежище в Европе, а более 500 000 переехали за пределы Европы. В Украине также насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.