Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию о призыве к Европе предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения для поддержки украинцев, включая выплаты и социальную поддержку ВПЛ и беженцев, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Только что в ПАСЕ единогласно приняли резолюцию о призыве к Европе предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения для поддержки украинцев", - сообщил Гончаренко.

По его словам, согласно решению, "ВПЛ должны получать все выплаты, а украинские беженцы и дети всю финансовую и социальную поддержку".

"В ПАСЕ проголосовали за выплаты денег украинцам для возвращения в Украину! То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", - сообщил Гончаренко.

Нардеп Евгения Кравчук из украинской делегации в ПАСЕ сообщила, что резолюция называется "Безотлагательный призыв к Европе и ее партнерам: разработка кратко- и долгосрочных решений по политике в отношении перемещенных лиц из Украины и их поддержки" и за нее в Ассамблее отдали 56 голосов "за".

Резолюция, с ее слов, среди прочего:

призывает к усилению политической поддержки и предоставлению необходимого финансирования для реализации политики внутреннего перемещения в Украине;

поддерживает продление действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев и поиск долгосрочных решений для проживания перемещенных лиц;

подтверждает право лиц под временной защитой подавать заявление на получение убежища и предлагается предоставление постоянного проживания после трех лет пребывания;

отмечает, что долгосрочные программы поддержки ВПЛ, проживающих в Украине, должны включать финансовую помощь для обеспечения доступа к жилью, в том числе социальному, а также кредиты на восстановление частного жилья и другую поддержку для поиска долгосрочных жилищных решений, в том числе путем устойчивой реинтеграции на рынке аренды жилья; а также психологическую поддержку.

По ее словам, Ассамблея также отмечает, что возвращение перемещенных лиц в свои дома может потребовать лет подготовки, которую следует начинать уже сейчас. "Возвращение, безусловно, будет предусматривать предоставление финансовой помощи на обустройство, а также должен быть решен вопрос о выплате помощи на обустройство и реинтеграцию в течение определенного периода. Что очень важно - и я за это лично благодарна - документ содержит ссылку на принятую вчера мою резолюцию: Ассамблея подчеркивает важность создания возможностей для перемещенных лиц в Украине сохранять и развивать свое культурное наследие", - сообщила Кравчук в Facebook.

Дополнение

По приведенным Кравчук данным, с начала агрессивной войны рф более 5,9 миллиона граждан Украины нашли убежище в Европе, а более 500 000 переехали за пределы Европы. В Украине также насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.