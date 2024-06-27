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ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом щодо підтримки українських переселенців та біженців: що передбачається

Київ • УНН

 • 34737 перегляди

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно ухвалила резолюцію про заклик до Європи передбачити негайні та довгострокові політичні рішення для підтримки українців, включаючи виплати і соціальну підтримку ВПО і біженців, повідомили у депутатському корпусі.

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом щодо підтримки українських переселенців та біженців: що передбачається

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно ухвалила резолюцію про заклик до Європи передбачити негайні та довгострокові політичні рішення для підтримки українців, включаючи виплати і соціальну підтримку ВПО і біженців, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.  

Деталі

"Щойно в ПАРЄ одностайно ухвалили резолюцію про заклик до Європи передбачити негайні та довгострокові політичні рішення для підтримки українців", - повідомив Гончаренко.

З його слів, відповідно до рішення, "ВПО мають отримувати всі виплати, а українські біженці та діти всю фінансову та соціальну підтримку".

"У ПАРЄ проголосували за виплати грошей українцям для повернення в Україну! Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", - повідомив Гончаренко.

Нардеп Євгенія Кравчук з української делегації у ПАРЄ повідомила, що резолюція називається "Невідкладний заклик до Європи та її партнерів: розроблення коротко- та довгострокових рішень щодо політики по відношенню до переміщених осіб з України та їхньої підтримки" і за неї в Асамблеї віддали 56 голосів "за".

Резолюція, з її слів, серед іншого:

  • закликає до посилення політичної підтримки та надання необхідного фінансування для реалізації політики внутрішнього переміщення в Україні; 
  • підтримує продовження дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців та пошук довгострокових рішень для проживання переміщених осіб; 
  • підтверджує право осіб під тимчасовим захистом подавати заяву на отримання притулку та пропонується надання постійного проживання після трьох років перебування; 
  • зазначає, що довгострокові програми підтримки ВПО, які проживають в Україні, повинні включати фінансову допомогу для забезпечення доступу до житла, в тому числі соціального, а також кредити на відбудову приватного житла та іншу підтримку для пошуку довгострокових житлових рішень, в тому числі шляхом стійкої реінтеграції на ринку оренди житла; а також психологічну підтримку.

За її словами, Асамблея також зазначає, що повернення переміщених осіб до своїх домівок може потребувати років підготовки, яку слід розпочинати вже зараз. "Повернення, безумовно, передбачатиме надання фінансової допомоги на облаштування, а також має бути вирішене питання про виплату допомоги на облаштування та реінтеграцію протягом певного періоду. Що дуже важливо – і я за це особисто вдячна – документ містить посилання на прийняту вчора мою резолюцію: Асамблея підкреслює важливість створення можливостей для переміщених осіб в Україні зберігати і розвивати свою культурну спадщину", - повідомила Кравчук у Facebook.

Доповнення

За наведеними Кравчук даними, з початку агресивної війни рф понад 5,9 мільйона громадян України знайшли притулок у Європі, а понад 500 000 переїхали за межі Європи. В Україні також налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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