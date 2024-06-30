ОБСЄ визнала дії рф геноцидом українського народу
Київ • УНН
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і закликала до деколонізації Російської Федерації як необхідної передумови для досягнення тривалого миру.
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу і необхідністю деколонізації рф. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Верховної Ради.
Деталі
У день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії рф проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва рф та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу. Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов.
Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб позбавитись “російського ярма”26.06.24, 19:13 • 12255 переглядiв
Він також зазначив, що резолюція визначає деколонізацію рф "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".
"Резолюція, зокрема, закликає створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, убивств, зґвалтувань", - вказується у повідомленні.
ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом щодо підтримки українських переселенців та біженців: що передбачається27.06.24, 14:38 • 34737 переглядiв