Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб позбавитись “російського ярма”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників Щорічної конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки до більш активного залучення до реалізації Формули миру та знайти спосіб позбавитись "російського ярма, передає УНН із посиланням на МЗС.

Кулеба розповів про результати першого Саміту миру у Швейцарії та висловив вдячність Діючому голові ОБСЄ, міністру закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієну Борджу за участь у Саміті та закликав ОБСЄ до більш активного залучення до реалізації Формули миру.

"Формула миру наразі є єдиним реалістичним шляхом до припинення найбільшої війни в Європі після закінчення Другої світової війни. Вона повністю заснована на нормах, принципах і цінностях, закріплених у Статуті ООН і Гельсінкському заключному акті. Формула є недискримінаційною за своєю суттю щодо всякої країни. Вона заснована на повазі. І саме тому така велика кількість країн погоджується з нею", - каже Кулеба.

Він закликав держави-учасниці знайти спосіб позбавитись "російського ярма" в ОБСЄ, яке підриває основи організації.

"Присутність росії в ОБСЄ - це нонсенс. Ця країна буквально підірвала весь повоєнний безпековий порядок у Європі та ОБСЄ як майданчик для діалогу. російські представники досі тут і сміються нам усім в обличчя. Серед причин такої поведінки - імперська наглість, зневага до всяких правил і почуття безкарності. Як бути з такою країною? Вона насамперед має бути ізольована. В іншому разі вона продовжить блокувати та перешкоджати всяким значушим процесам та ініціативам", - наголосив Кулеба.

Він також закликав позбавити росію почуття безкарності,щоб вона відповіла за воєнні злочини та наголосив, що розв’язання російської кризи забезпечить мирне та безпечне майбутнє для усієї Європи.

Нагадаємо

Згідно зі звітом ОБСЄ, починаючи з 2014 року росія без законних підстав позбавила волі тисячі мирних жителів України. Правозахисники впевнені, що дії рф на територіях України слід кваліфікувати не тільки як воєнні злочини, а й злочини проти людяності.