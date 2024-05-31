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Дії росії на окупованих територіях України мають ознаки злочину проти людяності - ОБСЄ

Дії росії на окупованих територіях України мають ознаки злочину проти людяності - ОБСЄ

Київ • УНН

 • 20570 перегляди

Згідно зі звітом ОБСЄ, починаючи з 2014 року росія без законних підстав позбавила волі тисячі мирних жителів України. Правозахисники впевнені, що дії рф на територіях України слід кваліфікувати не тільки як воєнні злочини, а й злочини проти людяності.

Починаючи з 2014 року, росія безліч разів порушила міжнародні конвенції та без законних підстав позбавила волі тисячі українських цивільних. Про це йдеться у спеціальному звіті Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ, передає УНН.

Деталі 

Під час презентації звіту, у Гельсінській комісії США, його авторки наголосили, що точне число позбавлених волі українців встановити неможливо за умов безперервного конфлікту, але ця практика незаконного ув'язнення українців почалася ще з 2014 року, коли росія незаконно анексувала Крим.

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Свавільне позбавлення волі цивільного населення України почалося в незаконно анексованому Криму навесні 2014 року, і швидко поширилося на підконтрольні так званим народним республікам райони Донецької та Луганської областей

- йдеться у звіті ОБСЄ.

Також зазначається, що з  початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ця практика поширилася на всі території, які потрапили під тимчасову окупацію рф. 

Спеціальні доповідачки відвідали Україну 18-24 березня 2024 року в рамках застосування Московського механізму ОБСЄ, в рамках якого експертні комісії надсилаються до держав-учасниць, щоб допомогти їм у розв'язанні проблеми, пов'язаної з правами людини.

Експертка з Московського механізму ОБСЄ Вероніка Білкова заявила, що свавільне позбавлення волі цивільних українців – воєнний злочин відповідно до 147 статті Женевської конвенції, а масований, поширений і систематичний характер цього злочину доводить, що йдеться про злочини проти людяності.

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В ОБСЄ підкреслюють, що військовослужбовці збройних сил рф або представники окупаційної влади, причетні до затримання українців, вчиняють "як воєнний злочин "незаконного позбавлення волі", так і злочин проти людяності.

Місія також дійшла висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що воєнний злочин "незаконного позбавлення волі", а також злочин проти людяності, який полягає у "позбавленні волі або іншому тяжкому позбавленні фізичної свободи з порушенням основоположних норм міжнародного права", 3 були вчинені (...) військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації або представниками  окупаційної влади

- йдеться у звіті 

Під час виступу у Гельсінській комісії Білкова наголошує, що росія затримувала українських цивільних під приводом підтримки ними України та неприйняття російської окупації, або для того, щоб змусити їх співпрацювати з окупаційною владою чи для того, щоб посіяти страх у населення. ЇЇ цитату наводить Голос Америки. 

Усі ці причини є незаконними згідно із міжнародним правом як і позбавлення волі на їх підставі є свавільним і незаконним

 - наголошує Білкова.

Доповнення 

Окрім того, інша авторка звіту Еліна Штайнерте заявила, що в ув'язненні українці зазнають жорстокого поводження. Також їх часто утримують в неофіційних, тимчасових місцях ув’язнення, інколи – у викопаних у землі ямах та піддають насильницьким діям

Поширені випадки, коли українські цивільні, свавільно позбавлені волі Росією, піддаються позасудовим вбивствам, тортурам та різним видам жорстокого поводження, що принижує людську гідність. Їм відмовляють у найпростіших гарантія справедливого судового розгляду"

- розповіла Штайнерте, яка входить до підкомітету ООН із запобігання катуванням.

Також в ОБСЄ наголошують, що більшості затриманих цивільних осіб ніколи не повідомляється про підстави їхнього затримання, і вони не мають можливості оскаржити законність затримання.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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