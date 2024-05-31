Действия рф на оккупированных территориях Украины имеют признаки преступления против человечности - ОБСЕ

Начиная с 2014 года, Россия множество раз нарушила международные конвенции и без законных оснований лишила свободы тысячи украинских гражданских. Об этом говорится в специальном отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, передает УНН.

Детали

Во время презентации отчета, в Хельсинской комиссии США, его авторы подчеркнули, что точное число лишенных свободы украинцев установить невозможно в условиях непрерывного конфликта, но эта практика незаконного заключения украинцев началась еще с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

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Произвольное лишение свободы гражданского населения Украины началось в незаконно аннексированном Крыму весной 2014 года, и быстро распространилось на подконтрольные так называемым народным республикам районы Донецкой и Луганской областей - говорится в отчете ОБСЕ.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, эта практика распространилась на все территории, которые попали под временную оккупацию рф.

Специальные докладчицы посетили Украину 18-24 марта 2024 года в рамках применения Московского механизма ОБСЕ, в рамках которого экспертные комиссии направляются в государства-участники, чтобы помочь им в решении проблемы, связанной с правами человека.

Эксперт по московскому механизму ОБСЕ Вероника Белкова заявила, что произвольное лишение свободы гражданских украинцев – военное преступление в соответствии с 147 статьей Женевской конвенции, а массированный, распространенный и систематический характер этого преступления доказывает, что речь идет о преступлениях против человечности.

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В ОБСЕ подчеркивают, что военнослужащие Вооруженных сил рф или представители оккупационных властей, причастные к задержанию украинцев, совершают "как военное преступление "незаконного лишения свободы", так и преступление против человечности.

Миссия также пришла к выводу, что существуют разумные основания полагать, что военное преступление "незаконного лишения свободы", а также преступление против человечности, которое состоит в "лишении свободы или ином тяжком лишении физической свободы с нарушением основополагающих норм международного права", 3 были совершены (...) военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации или представителями оккупационных властей - говорится в отчете

Во время выступления в Хельсинской комиссии Белкова подчеркивает, что Россия задерживала украинских гражданских под предлогом поддержки ими Украины и неприятия российской оккупации, или для того, чтобы заставить их сотрудничать с оккупационными властями или для того, чтобы посеять страх у населения. Ее цитату приводит Голос Америки.

Все эти причины являются незаконными согласно международному праву как и лишение свободы на их основании является произвольным и незаконным - подчеркивает Белкова.

Дополнение

Кроме того, другая автор отчета Элина Штайнерте заявила, что в заключении украинцы подвергаются жестокому обращению. Также их часто содержат в неофициальных, временных местах заключения, иногда-в выкопанных в земле ямах и подвергают насильственным действиям

Распространены случаи, когда украинские гражданские, своевольно лишенные свободы Россией, подвергаются вне судебным убийствам, пыткам и различным видам жестокого обращения, унижающим человеческое достоинство. Им отказывают в простейших гарантия справедливого судебного разбирательства" - рассказала Штайнерте, которая входит в подкомитет ООН по предотвращению пыток.

Также В ОБСЕ отмечают, что большинству задержанных гражданских лиц никогда не сообщается об основаниях их задержания, и они не имеют возможности оспорить законность задержания.

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Напомним

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