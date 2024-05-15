"россиян не останавливает ни возраст, ни пол": Лубинец заявил о 292 фактах сексуального насилия со стороны оккупантов

Сейчас зафиксировано 292 факта сексуального насилия россиян против украинцев в результате вооруженного конфликта. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсмен выступил на Специальной докладчицы ООН Элис Эдвардс на тему сексуальных пыток во время вооруженных конфликтов.

Российских солдат не останавливает ни возраст, ни пол. (...) Отметил, сейчас зафиксировано 292 факта сексуального насилия в результате вооруженного конфликта. Больше всего преступлений оккупанты совершили в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях - рассказал Лубинец.

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Также Уполномоченный рассказал о работе Офиса Омбудсмена по защите прав пострадавших. Отметил, что приоритет - помощь человеку, а также сотрудничество с соответствующими органами для фиксирования военных преступлений и сбора доказательств по международным стандартам.

Омбудсмен подчеркнул, что для Украины важно, чтобы действия преступника были доказаны и наказаны.

Дополнение

Кроме того, Дмитрий Лубинец указал, что ранее госпожа Элис отметила свою готовность содействовать в расследовании случаев сексуальных пыток и насилия из-за вооруженной агрессии РФ

Заверил спецдокладчицу, что мы готовы и в дальнейшем сотрудничать и поддержать ее визит в Украину для сбора необходимых сведений - подытожил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса.