Процесс принудительной паспортизации на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что жители ВОТ, которые вынуждены взять паспорт рф оказались в сложном положении, и это необходимо разъяснять международной аудитории, передает УНН.

Российская пропаганда направлена на то, чтобы показать "красивую" картинку получения украинцами паспортов на ВОТ. Но на самом деле процесс принудительной паспортизации на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный по правам человека отметил, что украинцы пытаются избежать получения паспорта страны-агрессора, но часто отказ - это угроза их жизни и здоровью. В соответствии с этим важно разъяснять международной аудитории, что жители ВОТ, которые вынуждены взять паспорт рф, оказались в сложном положении, отмечает украинский омбудсмен.

Напомним,

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляет студентов техникумов изготавливать окопные свечи, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.

Украина работает над тем, чтобы иметь государство-патрона для ведения переговоров об освобождении гражданских заключенных, незаконно удерживаемых Россией, что позволило бы дипломатам этой страны иметь физический доступ к задержанным украинцам и обеспечивать их права.