"росіян не зупиняє ні вік, ні стать": Лубінець заявив про 292 факти сексуального насильства з боку окупантів
Київ • УНН
Наразі зафіксовано 292 випадки сексуального насильства з боку росіян щодо українців. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях
Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства росіян проти українців внаслідок збройного конфлікту. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Омбудсмен виступив на Спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс на тему сексуальних катувань під час збройних конфліктів.
Російських солдатів не зупиняє ні вік, ні стать. (...) Зазначив, наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях
Примусова паспортизація на ТОТ України викликає спротив серед населення - Лубінець20.04.24, 19:34 • 51117 переглядiв
Також Уповноважений розповів про роботу Офісу Омбудсмана із захисту прав постраждалих. Наголосив, що пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами.
Омбудсмен підкреслив, що для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані.
Доповнення
Окрім того, Дмитро Лубінець вказав, що раніше пані Еліс відмітила свою готовність сприяти у розслідуванні випадків сексуальних тортур та насильства через збройну агресію рф
Запевнив спецдоповідачку, що ми готові і надалі співпрацювати та підтримати її візит до України для збору необхідних відомостей
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що росія порушує міжнародне право, не дозволяючи МКЧХ відвідати українських військовополонених, перешкоджаючи підтвердженню їхнього статусу.