россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб

россия блокирует не только предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует просьбы Киева о репатриации тел погибших. Об этом заявил Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко, передает УНН.

Детали

Так же как и обмены пленными, россияне начали задерживать репатриацию тел погибших Оборонцев - заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Все наши призывы вернуть в Украину тела защитников, игнорируются российской стороной.

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Примером этого, является безосновательный отказ российской стороны провести репатриацию останков погибших Защитников 15 мая этого года - отмечают в Координационном штабе.

Охрименко подчеркнул, что Координационный штаб делает все, чтобы вернуть наших павших Героев. В то же время Украина призывает российскую сторону вспомнить общечеловеческие ценности - заберите тела своих военных и отдайте их родным для надлежащего захоронения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" может состояться только через мирный саммит, который он надеется провести раньше, до окончания войны.