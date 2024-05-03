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Обмін полоненими з росією "всіх на всіх" можливий через мирний саміт - Зеленський

Обмін полоненими з росією "всіх на всіх" можливий через мирний саміт - Зеленський

Київ • УНН

 • 45446 перегляди

Президент України Зеленський заявив, що масштабний обмін полоненими з росією у форматі "всіх на всіх" може відбутися лише через мирний саміт, який він сподівається провести раніше, до закінчення війни.

Обмін полоненими з рф у форматі "всіх на всіх" до закінчення війни можна здійснити лише через саміт миру. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

"Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас йдуть обміни. Вони повільніші, чим хотілося. Трек "всіх на всіх" спроможний в одному випадку", - каже Президент.

Зеленський зазначив, що тема обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" стане однією з головних тем на майбутньому саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик - саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівництво росії працює з країнами, політиками, медіа, а також розганяють фейкові наративи, щоб будь-яким способом зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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