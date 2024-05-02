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Керівництво рф поставило завдання будь-яким способом зірвати Саміт миру у Швейцарії - Єрмак

Керівництво рф поставило завдання будь-яким способом зірвати Саміт миру у Швейцарії - Єрмак

Київ • УНН

 • 20812 перегляди

Керівництво росії працює над тим, щоб зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, співпрацюючи з країнами, політиками, ЗМІ та поширюючи фейкові наративи, заявив Андрій Єрмак, голова Офісу президента України.

Керівництво росії працює з країнами, політиками, медіа, а також розганяють фейкові наративи, щоб будь-яким способом зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Як ви розумієте, про все сказати вам не можу, але те, що знаю, те що знаю від нашої розвідки, наших дипломатів, дійсно, росія, керівництво росії поставило завдання будь-яким шляхом зірвати саміт. Вони працюють із країнами, вони працюють із політиками, вони працюють зі своїми фейковими наративами, вони працюють з медіа, і тому, чесно кажучи, ми розуміємо, що ці 1,5 місяця будуть непрості в цій роботі 

- сказав Єрмак.

Нагадаємо

Запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде вже влітку у Швейцарії, розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
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