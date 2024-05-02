Керівництво рф поставило завдання будь-яким способом зірвати Саміт миру у Швейцарії - Єрмак

Керівництво росії працює з країнами, політиками, медіа, а також розганяють фейкові наративи, щоб будь-яким способом зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Як ви розумієте, про все сказати вам не можу, але те, що знаю, те що знаю від нашої розвідки, наших дипломатів, дійсно, росія, керівництво росії поставило завдання будь-яким шляхом зірвати саміт. Вони працюють із країнами, вони працюють із політиками, вони працюють зі своїми фейковими наративами, вони працюють з медіа, і тому, чесно кажучи, ми розуміємо, що ці 1,5 місяця будуть непрості в цій роботі