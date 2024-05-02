Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
shveitsariyaШвейцария
andrii-yermakАндрей Ермак
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  64088 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  68897 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  83352 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  95399 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105862 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125385 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124506 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119061 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115012 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101849 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

  •  2111 просмотра
В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

  •  3225 просмотра
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

  •  5803 просмотра
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

  •  5946 просмотра
Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

  •  9660 просмотра
Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

  •  9098 просмотра
В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

  •  8630 просмотра
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

  •  9741 просмотра
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

  •  8895 просмотра
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

  •  9456 просмотра

Популярные

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

  •  38427 просмотра
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

  •  59847 просмотра
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

  •  64341 просмотра
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

  •  61457 просмотра
Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

  •  22099 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  200400 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  210715 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  223583 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  246090 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  275792 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  274710 просмотра

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство россии работает над тем, чтобы сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, сотрудничая со странами, политиками, СМИ и распространяя фейковые нарративы, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

политика •   •  2111 просмотра
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

В оккупированном Бердянске произошел взрыв с последующим пожаром, хотя оккупанты утверждают, что это просто "горит камыш".

Война •   •  3225 просмотра
В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Украина делает все возможное для обеспечения участия Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, поскольку присутствие Китая имеет решающее значение для достижения справедливого и длительного мира, основанного на территориальной целостности, суверенитете Украины и возвращении всех заключенных и депортированных детей.

Война •   •  5803 просмотра
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП

Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Одесская область срочно нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российских ракетных атак, заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

Война •   •  5946 просмотра
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Президент Зеленский обнародовал подробности из доклада начальника Генштаба Сырского о защите границы с россией и громад в нескольких регионах, уделив максимальное внимание Покровскому направлению и другим районам Донецкой и Харьковской областей.

Война •   •  9660 просмотра
Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

Украина направила приглашение более чем 150 странам и международным организациям на Глобальный саммит мира, который состоится летом этого года в Швейцарии, с целью обеспечения широкого присутствия для обсуждения справедливого мира и дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу, при этом россия не приглашена на данном этапе.

политика •   •  9098 просмотра
Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

58-летний мужчина был задержан в Тель-Авиве за попытку нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и препятствование дорожному движению.

Новости Мира •   •  8630 просмотра
В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины для эксплуатации в порту Рени в Одесской области.

Экономика •   •  9741 просмотра
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию до отмены дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля при пересечении государственной границы.

Новости Мира •   •  8895 просмотра
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Во время 538 визитов в места несвободы Аппарат Омбудсмена внес 140 представлений о нарушениях, в частности, о телесных повреждениях осужденных, отсутствии надлежащей медицинской помощи, отсутствии личного пространства из-за переполненности учреждений.

Общество •   •  9456 просмотра
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена