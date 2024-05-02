Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство россии работает со странами, политиками, медиа, а также разгоняют фейковые нарративы, чтобы любым способом сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Как вы понимаете, обо всем сказать вам не могу, но то, что знаю, то что знаю от нашей разведки, наших дипломатов, действительно, россия, руководство россии поставило задачу любым путем сорвать саммит. Они работают со странами, они работают с политиками, они работают со своими фейковыми нарративами, они работают с медиа, и поэтому, честно говоря, мы понимаем, что эти 1,5 месяца будут непростые в этой работе - сказал Ермак.

Напомним

Приглашения на Глобальный саммит мира, который пройдет уже летом в Швейцарии, разосланы более чем 150 странам и международным организациям.