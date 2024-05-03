Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  131141 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  131687 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  133697 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  122907 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108897 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126718 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125299 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119439 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115196 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102015 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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30 апреля 2024, 14:32  •  266423 просмотра
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  325795 просмотра

Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными с россией в формате "всех на всех" может состояться только через мирный саммит, который он надеется провести раньше, до окончания войны.

Война •   •  4643 просмотра
Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

Сообщалось о взрывах в Херсоне. Городские и областные власти информацию о взрывах не комментировали.

Война •   •  6368 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

Обновление данных в ТЦК: в Генштабе рассказали, как часто надо проходить ВЛК

Срок действия заключения военно-врачебной комиссии о годности к службе составляет один год, после чего граждане должны обновить свои данные в военном комиссариате.

Общество •   •  7742 просмотра
Обновление данных в ТЦК: в Генштабе рассказали, как часто надо проходить ВЛК

россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, россияне вряд ли применят ядерное оружие, поскольку они ценят жизни, власть и деньги, которые будут потеряны, если они это сделают.

Война •   •  8250 просмотра
россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

Никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути: Зурабишвили поговорила с председателем Евросовета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем спорный законопроект об иностранных агентах и путь евроинтеграции Грузии на фоне продолжающихся протестов.

Новости Мира •   •  7754 просмотра
Никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути: Зурабишвили поговорила с председателем Евросовета

НБУ прогнозирует, что экономика вырастет на 3% в 2024 году

Экономический рост Украины замедлился в 1 квартале 2024 года из-за сокращения бюджета и блокады границы, но стабилизация морского коридора и рост внутреннего спроса поддержали экономику.

Экономика •   •  10162 просмотра
НБУ прогнозирует, что экономика вырастет на 3% в 2024 году

Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести

Более 70 человек считаются пропавшими без вести после того, как сильные ливни заставили 17 000 человек покинуть свои дома и повредили почти половину из 497 городов в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, граничащем с Уругваем и Аргентиной.

Новости Мира •   •  9187 просмотра
Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести

На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев

USAID выделяет более 250 миллионов долларов США на поддержку украинских производителей зерновых и масличных культур через новую программу USAID "Harvest", направленную на восстановление и расширение аграрного сектора.

Экономика •   •  9105 просмотра
На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев

Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов и людей с инвалидностью к гражданской жизни и расширения участия этих групп, чему будут способствовать государственные и бизнес-мероприятия по адаптации и переквалификации для преодоления дефицита кадров и стимулирования быстрого восстановления экономики.

Война •   •  11073 просмотра
Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot

Ожидается, что новая система противовоздушной обороны Patriot из Германии прибудет в Украину не раньше конца июня, что может совпасть с поставкой истребителей F-16, которые Украина уже давно просит.

Война •   •  12940 просмотра
Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot