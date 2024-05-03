Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

Обмен пленными с рф в формате "всех на всех" до окончания войны можно осуществить только через саммит мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"Желательно обменять "всех на всех". Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены. Они медленнее, чем хотелось бы. Трек "всех на всех" способен в одном случае", - говорит Президент.

Зеленский отметил, что тема обмена пленными по формуле "всех на всех" станет одной из главных тем на предстоящем саммите мира, который состоится в Швейцарии.

"Некоторые скептически говорят, что это только после окончания войны, потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность сделать это, попытаться это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка - саммит мира. Практической она будет, когда состоится саммит", - добавил Зеленский.

Напомним

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, руководство россии работает со странами, политиками, медиа, а также разгоняют фейковые нарративы, чтобы любым способом сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.