россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Украина предложила россии осуществить обмен пленными, которые исповедуют ислам и являются католиками, по формуле - 1 к 4, в которой количество возвращенных пленных россии превышало бы количество возвращенных украинской стороне. Однако, рф отказалась от такого обмена. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Завтра мусульмане мира будут отмечать окончание поста - Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики отмечали Пасху. По этому случаю Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, которые исповедуют ислам и являются католиками - заявил Лубинец.

Он отметил, что Украина предлагала формулу обмена - 1 к 4, в которой количество возвращенных пленных россии превышало бы количество возвращенных украинской стороны.

В списке, который предложила Украина к обмену российской стороне - 1 католик и 146 мусульман. Однако предложенные списки рф проигнорировала. Как видим, даже послание Папы Римского не добавило мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле "всех на всех", ни при других условиях - добавил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что несмотря на такое неразумное поведение российской стороны, Украина выражает свою готовность к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" по случаю празднования православной Пасхи.

Лубинец также уже отправил такое предложение рф и обратился к уполномоченной по правам человека в рф Татьяне Москальковой.

Напомним

Папа Франциск призвал к прекращению войн в мире, в том числе и в Украине, и выразил надежду на обмен пленными между Украиной и россией.