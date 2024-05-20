росія блокує не тільки обмін полоненим, а й репатріацію тіл загиблих військових - Координаційний штаб
Київ • УНН
Росія не лише блокує пропозиції України щодо обміну полоненими, але й ігнорує запити Києва щодо репатріації тіл загиблих українських захисників, відмовляючись повертати їх для належного поховання.
росія блокує не тільки пропозиції України щодо обміну полоненими, а й ігнорує прохання Києва щодо репатріації тіл загиблих. Про це заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко, передає УНН.
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Так само як і обміни полоненими, росіяни почали затримувати репатріацію тіл загиблих Оборонців
Усі наші заклики повернути в Україну тіла захисників, ігноруються російською стороною.
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Прикладом цього, є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих Захисників 15 травня цього року
Охріменко підкреслив, що Координаційний штаб робить все щоб повернути наших полеглих Героїв. Водночас Україна закликає російську сторону згадати загальнолюдські цінності - заберіть тіла своїх військових та віддайте їх рідним для належного поховання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабний обмін полоненими з росією у форматі "всіх на всіх" може відбутися лише через мирний саміт, який він сподівається провести раніше, до закінчення війни.