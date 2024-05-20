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росія блокує не тільки обмін полоненим, а й репатріацію тіл загиблих військових - Координаційний штаб

Київ • УНН

 • 22196 перегляди

Росія не лише блокує пропозиції України щодо обміну полоненими, але й ігнорує запити Києва щодо репатріації тіл загиблих українських захисників, відмовляючись повертати їх для належного поховання.

росія блокує не тільки пропозиції України щодо обміну полоненими, а й ігнорує прохання Києва щодо репатріації тіл загиблих. Про це заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко, передає УНН. 

Деталі 

Так само як і обміни полоненими, росіяни почали затримувати репатріацію тіл загиблих Оборонців 

- заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Усі наші заклики повернути в Україну тіла захисників, ігноруються російською стороною.

росія відмовилася обміняти полонених католиків та мусульман - Лубінець09.04.24, 16:15 • 23011 переглядiв

Прикладом цього, є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих Захисників 15 травня цього року 

- наголошують у Координаційному штабі.

Охріменко підкреслив, що Координаційний штаб робить все щоб повернути наших полеглих Героїв. Водночас Україна закликає російську сторону згадати загальнолюдські цінності - заберіть тіла своїх військових та віддайте їх рідним для належного поховання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабний обмін полоненими з росією у форматі "всіх на всіх" може відбутися лише через мирний саміт, який він сподівається провести раніше, до закінчення війни.

Володимир Омельченко

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