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У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
россия не желает вести переговоры об обмене осужденных украинских военнослужащих, в частности из полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты, 501-го и 503-го батальонов, которые, по мнению россии, имеют "отягчающие обстоятельства", несмотря на то, что Украина предоставила правовой механизм для их репатриации.
Высадка в Нормандии: россию пригласили на 80-летие операции, но без путина
российская делегация будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, но без президента Владимира путина из-за его войны в Украине.
Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявили в розыск
НАБУ объявило в розыск Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, за вероятную организацию закупки внедорожников для армии по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб на сумму более 17 миллионов гривен.
На Филиппинах из-за сильной жары приостановили работу электростанций, есть риск блэкаутов
Филиппины столкнулись с кризисом в энергетике из-за жары, приведшей к остановке 19 объектов генерации на главном острове Лусон и переводу сети в режим повышенной готовности, что заставило правительство призвать население сократить потребление электроэнергии.
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Из обстрелянного села Очеретино Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых и 6 жителей прифронтового поселка, в том числе 1 маломобильного человека.
Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"
Лидеры европейских консервативных и ультраправых партий встретились в Брюсселе, чтобы объединиться перед июньскими выборами в Европарламент, объединившись вокруг тем анти-иммиграции и защиты национальных интересов.
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" создаст резервацию для избранных - бизнес-омбудсмен
Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.
Увольнения в Tesla ударили по высокоэффективным сотрудникам, отделы сократили, а два топ-менеджера ушли - СМИ
Tesla уволила более 10% своей глобальной рабочей силы, около 14 000 сотрудников, во всех отделах и на всех уровнях, чтобы сократить расходы и повысить производительность на фоне снижения прибыли и падения продаж.
К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма
Женщина, которая возглавляла оккупационную "роспочту" в Изюме после захвата города, приговорена к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм с конфискацией имущества и лишением прав на 15 лет.