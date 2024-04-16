У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Самая сложная на сегодня категория по проведению переговоров с рф об обмене - это осужденные украинские военные. Об этом журналисту УНН сообщил представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

Самая сложная на сегодня категория - это осужденные украинские военные. Я думаю там есть осужденные из разных подразделений", - сказал Кононенко. Он отметил, что в частности бойцы "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты входят в категорию военнопленных по которым сложнее всего вести переговоры с россией. "Это "Азов", но и безусловно это 36 бригада морской пехоты и туда входят и 501 батальон, 503 батальон, первый отдельный батальон морской пехоты - отметил Кононенко.

Он объяснил почему по осужденным украинским военным сложнее всего вести переговоры с рф.

"По этой категории сложнее всего вести переговоры, потому что россия со своей стороны не хочет вести переговоры по военным у которых есть как говорят "отягчающие моменты". Хотя украинское государство и наш законодательный орган ВР приняла соответствующие изменения в законодательстве о возможности репатриации российских военнопленных, осужденных в Украине. То есть мы правовой механизм предусмотрели", - сказал Кононенко.

Дополнение

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял ранее, что россия не соглашается на репатриацию военнопленных и обвиняет в этом Украину!

Родственники пленных защитников из "АЗОВа" призвали поддерживать пленных исключительно цивилизованным способом, чтобы не позорить ни бойцов, ни их семьи.

Добавим

В марте 2024 года сообщалось, что "ДНР" осудили 10 пленных бойцов "Азова".