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рф продовжує обмежувати відвідування представниками МКЧХ військовополонених - Лубінець

рф продовжує обмежувати відвідування представниками МКЧХ військовополонених - Лубінець

Київ • УНН

 • 17088 перегляди

росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених, відмовляючи їм у достатньому харчуванні, воді та медичній допомозі, піддаючи їх постійним тортурам, що є порушенням Женевських конвенцій.

росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Офіційного доступу до наших військовополонених, як і до цивільних заручників, у нас немає. Ми бачимо, що російська федерація продовжує обмежувати відвідування представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які мають унікальний мандат на відвідування військовополонених і цивільних. Через це у нас офіційної інформації не має, але поряд з тим у нас налагоджені інші канали отримання інформації, які дають нам повну картину того, що там відбувається

- розповів Лубінець.

Лубінець зазначив, що всі українські військовополонені не отримують достатньо їжі, води.

Не надається медична допомога. Також велика частина перебуває під постійними тортурами: фізичними, психологічними з боку рф. Ми продовжуємо фіксувати факти, що російська федерація порушує всі Женевські конвенції, не виконує свої зобов’язання й таким чином порушує права наших військовополонених, в тому числі оборонців Маріуполя

- сказав Лубінець.

Доповнення

20 травня керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив, що росія блокує не тільки пропозиції України щодо обміну полоненими, а й ігнорує прохання Києва щодо репатріації тіл загиблих.

Лубінець повідомляв, що затягування росією проведення обмінів військовополоненими можливо пов’язане із проведенням у рф так званих виборів, інавгурації російського диктатора, а зараз там відбуваються кадрові зміни.

У Лубінця назвали категорію військовополонених, щодо якої найскладніше вести перемовини з рф16.04.24, 17:53 • 177074 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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