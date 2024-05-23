рф продовжує обмежувати відвідування представниками МКЧХ військовополонених - Лубінець
Київ • УНН
росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених, відмовляючи їм у достатньому харчуванні, воді та медичній допомозі, піддаючи їх постійним тортурам, що є порушенням Женевських конвенцій.
росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Офіційного доступу до наших військовополонених, як і до цивільних заручників, у нас немає. Ми бачимо, що російська федерація продовжує обмежувати відвідування представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які мають унікальний мандат на відвідування військовополонених і цивільних. Через це у нас офіційної інформації не має, але поряд з тим у нас налагоджені інші канали отримання інформації, які дають нам повну картину того, що там відбувається
Лубінець зазначив, що всі українські військовополонені не отримують достатньо їжі, води.
Не надається медична допомога. Також велика частина перебуває під постійними тортурами: фізичними, психологічними з боку рф. Ми продовжуємо фіксувати факти, що російська федерація порушує всі Женевські конвенції, не виконує свої зобов’язання й таким чином порушує права наших військовополонених, в тому числі оборонців Маріуполя
Доповнення
20 травня керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив, що росія блокує не тільки пропозиції України щодо обміну полоненими, а й ігнорує прохання Києва щодо репатріації тіл загиблих.
Лубінець повідомляв, що затягування росією проведення обмінів військовополоненими можливо пов’язане із проведенням у рф так званих виборів, інавгурації російського диктатора, а зараз там відбуваються кадрові зміни.
У Лубінця назвали категорію військовополонених, щодо якої найскладніше вести перемовини з рф16.04.24, 17:53 • 177074 перегляди