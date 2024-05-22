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Лубінець назвав можливі причини затягування росією обмінів військовополоненими

Лубінець назвав можливі причини затягування росією обмінів військовополоненими

Київ • УНН

 • 20296 перегляди

Затримка росії з проведенням обміну військовополоненими може бути пов'язана з проведенням так званих виборів, інавгурацій і кадрових перестановок в російській федерації, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Затягування росією проведення обмінів військовополоненими можливо пов’язане із проведенням у рф так званих виборів, інавгурації російського диктатора, а зараз там відбуваються деякі кадрові зміни. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У нас є деякі проблемні питання щодо проведення обмінних процесів. Вони, на мій погляд були пов’язані в першу чергу з тим, що рф проводила так звані вибори…Потім була процедура інавгурації, зараз там відбуваються деякі кадрові зміни. Можливо  з цим пов’язані моменти затягування проведення обмінних процесів

- розповів Лубінець.

На його думку, російська федерація буде завжди шукати можливості, щоб використовувати ці процеси проти України, проти української влади, проти родичів військовополонених та осіб зниклих безвісти.

Доповнення

20 травня керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив, що росія блокує не тільки пропозиції України щодо обміну полоненими, а й ігнорує прохання Києва щодо репатріації тіл загиблих.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабний обмін полоненими з росією у форматі "всіх на всіх" може відбутися лише через мирний саміт, який він сподівається провести раніше, до закінчення війни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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