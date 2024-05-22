Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными

Затягивание россией проведения обменов военнопленными возможно связано с проведением в рф так называемых выборов, инаугурации российского диктатора, а сейчас там происходят некоторые кадровые изменения. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает корреспондент УНН.

У нас есть некоторые проблемные вопросы по проведению обменных процессов. Они, на мой взгляд были связаны в первую очередь с тем, что рф проводила так называемые выборы...потом была процедура инаугурации, сейчас там происходят некоторые кадровые изменения. Возможно с этим связаны моменты затягивания проведения обменных процессов - рассказал Лубинец.

По его мнению, российская федерация будет всегда искать возможности, чтобы использовать эти процессы против Украины, против украинской власти, против родственников военнопленных и лиц пропавших без вести.

Дополнение

20 мая руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил, что россия блокирует не только предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует просьбы Киева относительно репатриации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными с россией в формате "всех на всех" может состояться только через мирный саммит, который он надеется провести раньше, до окончания войны.