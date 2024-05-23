рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец
Киев • УНН
россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных, отказывая им в достаточном питании, воде и медицинской помощи, подвергая их постоянным пыткам, что является нарушением Женевских конвенций.
россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Официального доступа к нашим военнопленным, как и к гражданским заложникам, у нас нет. Мы видим, что российская федерация продолжает ограничивать посещение представителей Международного Комитета Красного Креста, которые имеют уникальный мандат на посещение военнопленных и гражданских. Из-за этого у нас официальной информации нет, но наряду с тем у нас налажены другие каналы получения информации, которые дают нам полную картину того, что там происходит
Лубинец отметил, что все украинские военнопленные не получают достаточно еды, воды.
Не предоставляется медицинская помощь. Также большая часть находится под постоянными пытками: физическими, психологическими со стороны рф. Мы продолжаем фиксировать факты, что российская федерация нарушает все Женевские конвенции, не выполняет свои обязательства и таким образом нарушает права наших военнопленных, в том числе защитников Мариуполя
Дополнение
20 мая руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил, что россия блокирует не только предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует просьбы Киева о репатриации тел погибших.
Лубинец сообщал, что затягивание россией проведения обменов военнопленными возможно связано с проведением в рф так называемых выборов, инаугурации российского диктатора, а сейчас там происходят кадровые изменения.
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рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец
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