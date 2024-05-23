рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Официального доступа к нашим военнопленным, как и к гражданским заложникам, у нас нет. Мы видим, что российская федерация продолжает ограничивать посещение представителей Международного Комитета Красного Креста, которые имеют уникальный мандат на посещение военнопленных и гражданских. Из-за этого у нас официальной информации нет, но наряду с тем у нас налажены другие каналы получения информации, которые дают нам полную картину того, что там происходит - рассказал Лубинец.

Лубинец отметил, что все украинские военнопленные не получают достаточно еды, воды.

Не предоставляется медицинская помощь. Также большая часть находится под постоянными пытками: физическими, психологическими со стороны рф. Мы продолжаем фиксировать факты, что российская федерация нарушает все Женевские конвенции, не выполняет свои обязательства и таким образом нарушает права наших военнопленных, в том числе защитников Мариуполя - сказал Лубинец.

Дополнение

20 мая руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил, что россия блокирует не только предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует просьбы Киева о репатриации тел погибших.

Лубинец сообщал, что затягивание россией проведения обменов военнопленными возможно связано с проведением в рф так называемых выборов, инаугурации российского диктатора, а сейчас там происходят кадровые изменения.

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф