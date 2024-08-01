В Турции спустили на воду второй украинский корвет класса Ada «Гетман Иван Выговский» (F-212). Об этом сообщила первая леди Украины, передает УНН.

Детали

Церемония спуска на воду состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле. На ней присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и Герой Украины Мустафа Джемилев.

Название корвет получил в марте 2024 года. Торжественная закладка «Гетмана Ивана Выговского» состоялась в августе прошлого года на судостроительном предприятии в Стамбуле.

«Гетман Иван Выговский» уже второй корвет типа Аԁа, собранный на судостроительном заводе Турции по заказу Украины (предыдущий, „Гетман Иван Мазепа“, как раз проходит испытания в море).

Сегодня у корвета и всех причастных особый день, сопоставимый с днем рождения человека, потому что спускаем его на воду. Как и два года назад, когда спускали на воду «Гетмана Ивана Мазепу», имею честь принять участие в церемонии по приглашению руководства ВМС Украины. Мощное судно будет залогом безопасности всего региона, общего моря наших стран. Потому что Украина защищает не только себя, но и сам принцип мирного сосуществования для всех. написала Елена Зеленская

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