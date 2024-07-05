Многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" Военно-морских сил Украины проходит ходовые (государственные) испытания в море. Об этом заявили в ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

Управление коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнародовало видео, как корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания в море.

Как известно, "Гетман Иван Мазепа" - противолодочный корвет класса Ada, который строит Турция для Украины в Стамбуле.

Этот корабль должен стать флагманом ВМС ВСУ. Корвет Ada является типом противолодочных корветов прибрежной зоны. Такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турции.

Напомним

В марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, в этом году будет готов к службе Украине.