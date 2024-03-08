Корвет “Гетьман Іван Мазепа” цьогоріч буде готовий до служби Україні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив, що корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується в Туреччині, буде готовий служити Україні вже цього року, посилюючи військово-морський потенціал України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується в Туреччині, цього року буде готовий до служби Україні. Про це заявив Зеленський під час під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.
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Сьогодні я відвідав будівництво українських корветів. Дійсно сильних корветів. Корвет "Гетьман Іван Мазепа" цього року буде готовий до служби Україні. Другий корвет - підписано указ про його ім’я "Гетьман Іван Виговський". Ми працюємо заради спільного виробництва зброї, які зміцнять наш регіон.
Він додав, що вже в Україні є представники турецького бізнесу.
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Під час свого візиту до Туреччини президент Зеленський оглянув суднобудівні заводи, де будуються корвети для ВМС України, підкресливши оборонне партнерство між Україною та Туреччиною, спрямоване на зміцнення безпеки України та наближення миру.