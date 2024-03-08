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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Корвет “Гетьман Іван Мазепа” цьогоріч буде готовий до служби Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 55741 перегляди

Президент Зеленський оголосив, що корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується в Туреччині, буде готовий служити Україні вже цього року, посилюючи військово-морський потенціал України.

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” цьогоріч буде готовий до служби Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується в Туреччині, цього року буде готовий до служби Україні. Про це заявив Зеленський під час під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я відвідав будівництво українських корветів. Дійсно сильних корветів. Корвет "Гетьман Іван Мазепа" цього року буде готовий до служби Україні. Другий корвет - підписано указ про його ім’я "Гетьман Іван Виговський". Ми працюємо заради спільного виробництва зброї, які зміцнять наш регіон. 

 - сказав Зеленський.

Він додав, що вже в Україні є представники турецького бізнесу.

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Нагадаємо

Під час свого візиту до Туреччини президент Зеленський оглянув суднобудівні заводи, де будуються корвети для ВМС України, підкресливши оборонне партнерство між Україною та Туреччиною, спрямоване на зміцнення безпеки України та наближення миру.

Павло Башинський

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