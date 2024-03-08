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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский

Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 19:41  •  3553 просмотра

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Президент Зеленский объявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, будет готов служить Украине уже в этом году, усиливая военно-морской потенциал Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, в этом году будет готов к службе Украине. Об этом заявил Зеленский во время во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Детали

Сегодня я посетил строительство украинских корветов. Действительно сильных корветов. Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине. Второй корвет - подписан указ о его имени "Гетман Иван Выговский". Мы работаем ради совместного производства оружия, которые укрепят наш регион. 

 - сказал Зеленский.

Он добавил, что уже в Украине есть представители турецкого бизнеса.

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Напомним

Во время своего визита в Турцию президент Зеленский осмотрел судостроительные заводы, где строятся корветы для ВМС Украины, подчеркнув оборонное партнерство между Украиной и Турцией, направленное на укрепление безопасности Украины и приближение мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаТехнологии
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
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