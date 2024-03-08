Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, будет готов служить Украине уже в этом году, усиливая военно-морской потенциал Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, в этом году будет готов к службе Украине. Об этом заявил Зеленский во время во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.
Детали
Сегодня я посетил строительство украинских корветов. Действительно сильных корветов. Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине. Второй корвет - подписан указ о его имени "Гетман Иван Выговский". Мы работаем ради совместного производства оружия, которые укрепят наш регион.
Он добавил, что уже в Украине есть представители турецкого бизнеса.
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Напомним
Во время своего визита в Турцию президент Зеленский осмотрел судостроительные заводы, где строятся корветы для ВМС Украины, подчеркнув оборонное партнерство между Украиной и Турцией, направленное на укрепление безопасности Украины и приближение мира.
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