Зеленський в Туреччині особисто відвідав заводи, де будують корвети для ВМС України
Київ • УНН
Під час свого візиту до Туреччини президент Зеленський оглянув суднобудівні заводи, де будуються корвети для ВМС України, підкресливши оборонне партнерство між Україною та Туреччиною, спрямоване на зміцнення безпеки України та наближення миру.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини відвідав верфі, де будують корвети та Військово-Морських сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.
Деталі
Візит у Туреччину. Стамбул. Верфі, де будують корвети для наших Військово-Морських сил. Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі
Глава держави зауважив, що ознайомився з перебігом будівництва другого нашого корвета класу Ada – присвоїв йому ім’я гетьмана Івана Виговського.
Дякую за партнерство Президенту Турецької Республіки та всім оборонним компаніям Туреччини й України, які разом працюють заради того, щоб мир став ближчим і був надійним
Доповнення
Як повідомили в ОП, 8 березня 2024 року Президент України відвідає Туреччину. Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.
Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.
Нагадаємо
Очікується, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стамбула Туреччина підкреслить свою незмінну рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.